Do čela Dauphiné se dostal po časovce Yates, vyhrál Van Aert

💛🇬🇧 @AdamYates7 prend le @MaillotjauneLCL pour 4'' avec un objectif clair : le garder jusqu'à Champéry !



💛🇬🇧 @AdamYates7 takes the Yellow Jersey by 4'' with a clear ambition : to keep it until Champéry!#Dauphiné pic.twitter.com/lD7L9cIzTm