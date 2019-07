Tour de France 2019

AG2R La Mondiale

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 18

Lídr: Romain Bardet. Osmadvacetiletý Francouz se chystá na sedmou Tour de France. V roce 2016 byl druhý, o rok později třetí, v minulém roce šestý. Na Tour vyhrál tři etapy. Letos dojel pátý při Paříž-Nice a desátý při generálce Criterium du Dauphiné.

Arkea-Samsic

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 0

Lídr: Šestatřicetiletý sprinter André Greipel vyhrál na Tour jedenáct etap, ale poslední v roce 2016 ještě v dresu Lotto Soudal. O devět let mladší Warren Barguil zkusí zaútočit na puntíkatý trikot nejlepšího vrchaře a etapové triumf v horách. Ani jeden ale letos nemá oslnivou formu.

Astana

Počet titulů z TDF: 2

Počet etapových vítězství z TDF: 12

Lídr: Jakob Fuglsang. Čtyřiatřicetiletý Dán má oslnivou formu. Vyhrál Kolem Andalusie, byl druhý ve Strade Bianche, třetí v etapáku Tirreno-Adriatico. Ovládl Lutych-Bastoň-Lutych, dojel druhý ve Valonském šípu, třetí v Amstel Gold Race a vyhrál Criterium du Dauphiné. Ale z 12 startů na Grand Tour (8x Tour) byl nejlépe sedmý na Tour 2013 a nikdy nevyhrál etapu.

Bahrajn-Merida

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 0

Lídr: Ital Vincenzo Nibali patří mezi vyvolené, kteří slavili triumf na Giru, Tour i Vueltě. Jenže to jezdil pro Liquigas, respektive Astanu. Navíc čtyřiatřicetiletý Ital má v nohách letošní Giro, kde byl druhý, což může být velký handicap. Dost možná se zaměří jen na etapový triumf. Tým bude hodně spoléhat i na Rohana Dennise, úřadujícího mistra světa v časovce. Australan dojel druhý v Kolem Švýcarska, ovšem v pěti z osmi startů na Grand Tour končil předčasně.

Bora-Hansgrohe

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 5

Lídr: Trojnásobný světový šampion Peter Sagan vyhrál etapu na Tour Down Under, Kolem Kalifornie i Kolem Švýcarska. Pyšní se jedenácti etapovými triumfy z Tour, kde šestkrát získal zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže. Chystá útok na sedmý. Pro absolutní pořadí nasadí německý tým šestadvacetiletého Emanuela Buchmanna, třetího muže z letošního Criterium du Dauphiné.

CCC

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 6

Lídr: Čtyřiatřicetiletý Belgičan Greg van Avermaet zkusí zaútočit na stupně vítězů. Sice nikdy nebyl na Grand Tour v nejlepší desítce, ale pyšní se zlatem z časovky na OH v Riu a letos dojel ve dvou klasikách na stupních vítězů.

Cofidis

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 10

Lídr: Prokontinentální francouzský tým od roku 2010 čeká na velké vítězství. Utnout bídu má hlavně Christophe Laporte, ale stupně vítězů by představovaly zázrak.

Deceuninck Quick Step

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 36

Lídr: Teprve čtyřiadvacetiletý Enric Mas byl druhý na Vueltě 2018. Bude hlavně na jeho schopnostech, zda se udrží s nejlepšími. Tým se totiž zaměřuje na dílčí triumfy. Mezi sprintery Ital Elia Viviani, jenž letos nedosáhl na vítězství při Giru a při jediném startu na Tour byl nejlépe sedmnáctý. A pak samozřejmě domácí miláček Julian Alaphilippe pyšnící se dvěma etapovými triumfy z loňské Tour a senzačním vítězství v soutěži o nejlepšího vrchaře.

Dimension Data

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 7

Lídr: Spurter Mark Cavendish bude poprvé od roku 2007 chybět na startu kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím. Nelehký úkol jej zastoupit dostal Giacomo Nizzolo, pro něhož půjde o debut na Tour. Hlavní postavou DD však bude Edvald Boasson Hagen. Dvaatřicetiletý Nor už v minulosti vyhrál tři etapy na Tour. Po jeho boku pojede i jediný Čech ve startovním poli Roman Kreuziger.

Education First

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 8

Lídr: Dvaatřicetiletý Kolumbijec Rigoberto Urán dojel v roce 2017 druhý, ale letos největší evropské závody vynechal, Paříž-Nice nedokončil a na Kolem Kolumbie byl šestý. Tým má záloze i Itala Alberta Bettiola, který se zaskvěl triumfem v klasice Kolem Flander.

Groupama-FDJ

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 12

Lídr: Thibaut Pinot. V roce 2014 byl na Tour třetí. Pak ale dvakrát nejslavnější závod planety nedokončil a jednou byl šestnáctý. Spurter Arnaud Démare vsadil na kombinaci Giro-Vuelta, tudíž Pinot bude pod obrovským tlakem.

Ineos (Sky)

Počet titulů z TDF: 6

Počet etapových vítězství z TDF: 17

Lídr: Čtyřnásobný šampion Tour de France Christopher Froome kvůli děsivému pádu útok na rekordní pátou výhru nepodnikne. Problém je, že obhájce loňského vítězství Geraint Thomas v generálce na Kolem Švýcarska rovněž žuchnul a ze závodu odstoupil, navíc jeho forma během jara měla daleko do ideálu. Přesto by měl být právě on nejžhavější adept na prvenství. V zádech s podporou Egana Bernala, talentovaného Kolumbijce, pro něhož by však ve dvaadvaceti byl útok na celkové prvenství zřejmě velkým soustem.

Jumbo-Visma

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 53

Lídr: Steven Kruijswijk byl v minulém roce pátý na Tour, následně bral čtvrtou příčku při Vueltě. Letos byl pátý Kolem Katalánska, šestý Kolem Romandie. Z patnácti startů na Grand Tour byl šestkrát v elitní desítce. Při letošní Tour by rád konečně vybojoval stupně vítězů. Sejmout největší břímě odpovědnosti mu pomůže Dylan Groenewgen, elitní spurter.

Kaťuša-Alpecin

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 7

Lídr: Německý spurter Marcel Kittel přerušil kvůli psychické únavě a ztrátě motivace kariéru, a tak veškerou odpovědnost ponese Ilnur Zakarin. Devětadvacetiletý Rus letos vyhrál etapu na Giru, kde byl celkově desátý a ovládl soutěž o nejlepšího vrchaře.

Lotto Soudal

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 34

Lídr: Australan Caleb Ewan vyhrál dvě etapy na letošním Giru. Pyšní se i dílčím triumf z Vuelty. Při premiéře na Tour bude chtít sbírku triumfů z Grand Tour zkompletovat. Tim Wellens a Thomas de Gendt zkusí z úniku ovládnout etapu, Tiesj Benoot má v ideálním případě zaútočit na elitní desítku celkového pořadí.

Mitchelton Scott

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 3

Lídr: Adam Yates dojel druhý na Tirreno-Adriatico a Kolem Katalánska, pátý Kolem Baskicka a v generálce Criterium du Dauphiné odstoupil v deváté etapě z průběžně druhé příčky. Zkusí vyrovnat úspěch bratra Simona, který už je vítězem Grand Tour.

Movistar

Počet titulů z TDF: 7

Počet etapových vítězství z TDF: 33

Lídr: Kolumbijec Nairo Quintana byl na Tour druhý (2013 a 2015), třetí (2016), vyhrál Giro (2014) a Vueltu (2016). Teď se chce zapsat do historie zkompletováním triumfů Grand Tour. Jenže i Mikel Landa o sobě vyhlašuje, že je lídrem týmu. A pak je tu ještě Alejandro Valverde. Sice už devětatřicetiletý, ale pyšnící se titulem mistra světa z loňského roku a triumfem z nedávného etapáku Route d'Occitanie.

Sunweb

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 16

Lídr: Nizozemský dlouhán Tom Dumoulin, šampion Gira z roku 2017, chtěl zkusit útok na double z Gira a Tour v jednom roce. Jenže nenápadný pád na italských silnicích v květnu mu vystavil stopku i pro Starou dámu. Na absolutní pořadí tak pojede Wilco Kelderman, jehož maximem je však top ten. Pokud bude mít dostatečnou podporu parťáků, bude hlavní hvězdou týmu spurter Michale Matthews, jehož cílem by mohl být zelený dres.

Total-Direct Energie

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 10

Lídr: Šestadvacetiletý Lilian Calmejane při debutu na Tour před dvěma lety ovládl etapu. Bude mu sedět množství etap s nižšími vrchařskými kategoriemi.

Trek-Segafredo

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 5

Lídr: Australan Richie Porte zahájil sezonu skvělým druhým místem na Tour Down Under, jenže následná forma jej prostě neopravňuje k myšlenkám útočit stupně vítězů. V záloze je připravený Bauke Mollema, byť má v nohách Giro.

Emirates

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 14

Lídr: Na posledních třech Tour de France dojel Dan Martin v elitní desítce, ale už by konečně chtěl na stupně vítězů. Do sprintů bude připraven Alexandr Kristoff.

Wanty-Gobert

Počet titulů z TDF: 0

Počet etapových vítězství z TDF: 0

Lídr: Prokontinentální tým bude mít jezdce hlavně v únicích, z nichž se pokusí o senzační triumf. Hlavním esem má být Guillaume Martin, francouzský vrchař a absolvent filozofie.