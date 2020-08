Šílená nehoda Evenepoela má zajmavou dohru. Co se vyšetřuje?

Podle Bramatiho šlo o jídlo a vysílačku, které Evenepoelovi vyndal, aby se cyklista mohl položit na nosítka. "Nešlo o nic nedovoleného. Nechápu, jak si to někdo může myslet," řekl Ital v týdnu listu Gazzetta dello Sport. "Bylo to tam hektické a bylo potřeba vzít věci, které měl Remco na zádech, protože si musel lehnout na nosítka. Tak jsem mu vzal vysílačku, gel, tyčinku a cukry, a aby nezůstaly ležet na zemi, dal jsem si je do kapsy. Na jiném záběru je vidět, jak se mu sundává helma. Tak to bylo," uvedl Bramati.

Evenepoel ve sjezdu narazil do zídky na mostu a spadl z deseti metrů do strže. Při pádu si dvacetiletý belgický talent zlomil pánev a pohmoždil plíce.

UCI se v pátek obrátila na cyklistickou antidopingovou nadaci (CADF), aby událost vyšetřila. Podle šéfa unie Davida Lappartienta nejde jen o odstraněný předmět z Evenepoelovy kapsy, ale také Bramatiho vyjádření bezprostředně po nehodě.

"Ten sportovní ředitel říkal, že si myslel, že Evenepoel spadl, protože od něj přestala chodit data. O jakých datech je tady řeč? Přece je zakázáno posílat jistá data. Takže se také díváme na tohle. Pokud jde pouze o geografickou polohu, pak je to něco jiného, ale sdílet jiné údaje se nesmí," uvedl Lappartient.

Vyšetřování se nelíbí Patricku Lefevereovi, šéfovi belgické stáje Deceuninck-Quick-Step, za kterou jezdí i Zdeněk Štybar. "Tohle je důkaz, že CADF není nestranná. Říkají, že pracují nezávisle na UCI, což zjevně není pravda," řekl.