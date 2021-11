Britský cyklista Dowsett útočil na světový rekord v hodinovce marně

Dowsettovým dalším cílem bylo zvýšit povědomí o hemofilii, s kterou se sám musí vyrovnávat. Britské organizaci podporující lidi s poruchou srážlivosti krve pomohl během své jízdy vybrat přes 22 tisíc liber (660 tisíc korun).

"Největším selháním by bylo, kdybychom se o to dneska nepokusili. A tenhle vzkaz jsem chtěl vyslat," uvedl třiatřicetiletý člen silničního týmu Israel Start-Up Nation, který krátce držel světový rekord v hodinovce v roce 2015. Jeho výkon 52.937 km tehdy už po měsíci výrazně překonal krajan Bradley Wiggins (54.526).

"Odmala jsem poslouchal, co všechno nemůžu. S rodiči jsme věděli, že nemůžu hrát fotbal, ragby ani boxovat. Tak jsme hledali, co dělat můžu. Z negativního jsme udělali naprosté pozitivum a navzdory nepřízni osudu jsem si dokázal vybudovat ohromnou kariéru. To by měla být ta zpráva. Život vám může občas podat špatnou ruku, ale záleží, jak si to uděláte a jak se s tím vypořádáte," uvedl vítěz dvou etap na Giru d'Italia a šestinásobný britský šampion v časovce.