Světlá budoucnost českého běhu na lyžích? Kybernetik, který trumfl sestru

Většina nadějí upínaných k návratu českého běžeckého lyžování do špičky směřuje v posledních letech k jedné rodině. Před pár lety se začala slibně drát mezi dospělou elitu Petra Nováková, teď ji následuje o tři roky mladší bratr Michal.

Doma v Nových Hamrech vzhlížel právě k úspěchům své sestry, která má na kontě třeba i šesté místo ve Světovém poháru. „Když jsem byl v dorostu a viděl všechny její medaile z mistrovství republiky a mezinárodních závodů, to byla obrovská motivace,“ přiznává nyní dvaadvacetiletý Novák.

Jedna z medailí, kterou si jeho sestra doma mohla hýčkat, byl tři roky starý bronz z mistrovství světa do 23 let, který byl až do letošního ledna poslední velkou medailí českých běžců na lyžích.

Čekání ukončil až Novák při lednovém šampionátu v Lahti. Na medaili mohl útočit ve sprintu, kde byl druhý v kvalifikaci, i v závěrečné třicítce klasicky, kdy ho přibrzdila zlomená hůlka.

Na stupně vítězů se ale probil druhým místem na patnáctce volně. „Je pravda, že teď mám všechny distance i techniky vyrovnané, takže si v každém závodě věřím stejně. Ale s medailí jsem určitě nepočítal,“ neskrývá.

O jednu příčku tak překonal svou sestru, což nezůstalo bez odezvy. „Hned jsem jí říkal, že se musí snažit, aby na tom zase byla lépe než já. Ale když jsme se potkali doma, už jsme se nijak nepošťuchovali,“ vypráví vicemistr světa do 23 let, jenž podobně jako jeho sestra sbíral i studijní úspěchy. Však od parťáků z reprezentace vyfasoval přezdívku Mr. Computer.

„Vznikla, když jsem se na soustředěních učil po večerech mezi tréninky,“ říká Novák, který si ke studiu na ČVUT vybral nelehký obor kybernetika a robotika.

„Vždycky mě bavila matika a fyzika. Jenže ten studijní program je hodně náročný a výběrový, i garanti nám říkali, ať si ani nebereme brigády. Takže bylo nereálné to skloubit s lyžováním. V létě jsem na škole skončil a pokračuju ve volném čase jako samouk,“ vysvětluje.

Medaile českých běžců na lyžích na MS do 23 let od roku 2006 Kranj 2006 Petra Markelová, bronz (sprint volně) Tarvisio 2007 Ivana Janečková, bronz (15 km stíhačka) Malles 2008 Martin Jakš, zlato (15 km klasicky) Praz 2009 Aleš Razým, zlato (sprint klasicky) Rašnov 2016 Petra Nováková, bronz (10 km klasicky) Lahti 2019 Michal Novák, stříbro (15 km volně)

Teď se může naplno věnovat lyžování, jedničkou je při současné výsledkové krizi českého týmu i mezi dospělými, a tak se chystá na seniorské únorové MS v Seefeldu.

„Měl bych jet sprint a patnáctku klasicky, možná týmový sprint nebo skiatlon a uvidíme, jestli i závěrečnou padesátku,“ vypočítává individuální starty Novák, jenž by rád ve sprintu postoupil z kvalifikace a v distančních závodech se zkusil probít do elitní třicítky.