Polonahá výtržnice znovu v akci! Pomýlila i časomíru

Jako by nebylo dost napětí v bitvě nejlepších světových slalomářů! O další dávku vzrušení se při úterním závodu Světového poháru ve Schladmingu postarala fanynka, která jen v plavkách vtrhla do cílového prostoru a protnula fotobuňku těsně před průjezdem nakonec šestého Itala Alexe Vinatzera. Podle rakouské televize ÖRF šlo o nechvalně proslulou výstřednici Kinsey Wolanskou, která se zapsala do povědomí loni v létě narušením finálového duelu fotbalové Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Tottenhamem.