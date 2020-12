Házenkáři Dukly jsou na pokraji vyřazení z Evropského poháru

Zatímco pro Duklu, jež byla nasazena přímo do třetího kola, znamenal duel v Estonsku vstup do pohárové Evropy, další český účastník Evropského poháru Zubří se startu ještě nedočkal a už je v osmifinále. Z druhého i třetího kola postoupil bez boje, poté co kvůli koronavirovým opatřením odstoupili ze soutěže jeho soupeři St. Gallen a Hafnarfjördur. Osmifinále se bude losovat 22. prosince, hrát by se mělo ve druhé polovině února.

Kvůli nejisté situaci způsobené pandemií koronaviru i z finančních důvodů ze soutěže odstoupila Karviná, Nové Veselí v druhém kole vypadlo s kyperskou Famagustou.