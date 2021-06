Výprask na rozloučenou. Nebylo se čeho chytit, posteskla si Hermannová

„Chtěla bych vyvést naše fanoušky z mystifikace. Nejsme a nikdy jsme nebyly týmem, který přiveze z každého turnaje medaili. Měly jsme jednu skvělou sezonu, kdy jsme jely na super vlně, ale spíše jsme tým, který je stabilně ve světové desítce. Můžeme porážet ty nejlepší páry, ale musí se sejít všechno dohromady. Dnes se to nesešlo,“ vysvětlovala Sluková.

V Ostravě jim razantní stopku v cestě do čtvrtfinále vystavily Švýcarky Tanja Hüberliová s Ninou Betschartovou po výsledku 21:19 a 21:12. „Ve druhém setu nás převálcovaly,“ musela uznat Hermannová, která v útoku nenacházela recept na pohyblivé soupeřky.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený J&T Banka Ostrava Beach Open (@ostrava_beach_open)

„Maki tam jen lítala a snažila se mi pomoct po divokých příjmech, krásně mi nahrát. Já to bohužel nebyla schopná dokončit. Strašně ráda bych odešla z centrkurtu s větší grácií než po výprasku ve druhém setu. Ale neměla jsem se, jak moc chytit,“ vyčítala si Hermannová.

Jedenácté nasazené Švýcarky, které si zahrály finále na předchozím turnaji v Soči, byly lepší na podání i v útoku.

„Nevybavuji si, že by udělaly víc jak dvě chyby do sítě. Hezky jim to plachtilo do různých míst. Pak se nemůžete chytnout žádného rytmu, že třeba podávají s tendencí doprava. Když jim to jednou zapadne doprostřed, jednou k lajně, pak mně za rameno, tak se na to nemůžete připravit,“ posteskla si Hermannová.

Teď už Češky budou pomalu směřovat svůj trénink k olympijskému Tokiu. A klíčové pro ně je, že do závěrečné přípravy nastoupí zdravé, byť Slukovou v posledních týdnech omezoval zablokovaný krk.

„V zápase proti Američankám jsem vybírala jeden míč a trochu si hodila hlavou, tak jsem si říkala, jestli se to nezhorší. Ale nějak jsme to s naším fyzioterapeutem rozchodili a zdravotně jsem se cítila nejlépe za poslední tři čtyři týdny,“ pochvaluje si.

„Turnaj v Ostravě byl také velký vrchol sezony, ale to nejdůležitější nás teprve čeká, tak jsem ráda, že to zdravotně vypadá dobře,“ dodala s optimismem v hlase.