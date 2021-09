Brankář Mrkva zamíří po sezoně za trenérem Jíchou do Kielu

Házenkářský brankář Tomáš Mrkva po sezoně zamíří do německého Kielu, který vede český trenér Filip Jícha. Dvaatřicetiletý reprezentační gólman podepsal se slavným klubem dvouletou smlouvu. Kiel o tom informoval na svých internetových stránkách.

Mrkva působí v Německu už od roku 2010 a nyní chytá třetí sezonu za Bergischer HC. Příští rok se přesune do týmu dvaadvacetinásobného německého šampiona a čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů Kielu. Nahradí německého reprezentačního gólmana Daria Quenstedta, jehož odchod klub oznámil už s velkým předstihem.

"Je to skvělý pocit dostat tuhle příležitost. S plným respektem ke všem ostatním týmům ve světové házené není nic většího než Kiel. Ale aktuálně je to ještě daleko. Do té doby odevzdám 100 procent, abych dosáhl stanovených cílů s Bergischerem," uvedl Mrkva.

Reprezentační spojka Pavel Horák už v Kielu působí.

Pavel Lebeda, chf.cz

"Tomáš dokonale zapadá do našich požadavků. Zná bundesligu, má mnoho mezinárodních zkušeností a konstantně podává výborné výkony. Jeho posun za několik posledních let nás přesvědčil," řekl generální ředitel Kielu Viktor Szilágyi.

Vor zwei Wochen gab der @thw_handball die Trennung von Torwart Dario Quenstedt zum Saisonende bekannt. Jetzt scheint ein Nachfolger gefunden zu sein. https://t.co/EAMZmzTNZq pic.twitter.com/9Ye8g0KVIK — Kieler Nachrichten (@kn_online) September 26, 2021

V slavném německém klubu vedle trenéra Jíchy působí také spojka Pavel Horák. Osmatřicetiletý defenzivní specialista má v Kielu aktuálně smlouvu do konce sezony, takže není jisté, zda se v týmu sejde s Mrkvou.