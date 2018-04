Basketbalisté San Antonia opět postupují do play off

Tři dny před koncem základní části NBA bojovalo v Západní konferenci pět týmů o čtyři postupová místa. Nyní už zbývá pouze jediné, o něž se ve středu v přímém souboji utkají Minnesota Timberwolves a Denver Nuggets.

San Antonio s potvrzením postupu chvíli hazardovalo, když ještě čtyři minuty před koncem třetí čtvrtiny prohrávalo se Sacramentem 48:62. Ve zbytku zápasu ale Spurs nastříleli padesát bodů a radovali se z poměrně jasného vítězství, k němuž přispěl Rudy Gay 18 body. Veterán Manu Ginobili přidal o bod méně. Kigs vedl s 25 body a 10 doskoky Willie Cauley-Stein, 21 bodů dal De ́Aron Fox.

Poosmé z posledních deseti sezón postoupili do play off hráči Oklahoma City Thunder, přestože v důležitém utkání na hřišti Miami velmi špatně začali. Domácí vedli v 8. minutě 23:5, hosté se ale stačili vrátit do zápasu a to nejlepší si nechali na poslední čtvrtinu, kterou ovládli 39:12. K výhře Oklahomy 115:93 přispěl svým 25. triple double v sezóně Russell Westbrook, jenž nasbíral 23 bodů, 18 doskoků a 13 asistencí. Paul George přispěl k výhře 27 body. Nejlepším střelcem Miami byl s 18 body Josh Richardson.

K postupové výhře New Orleans nad Los Angeles Clippers 113:100 zavelel 28 body a pěti bloky Anthony Davis. Nikola Mirotič připojil k 24 bodům i 16 doskoků. Pelicans postoupili do play off podruhé od draftování Davise v roce 2012.

Důležité vítězství vybojovali Denver Nuggets, kteří udolali Portland Trail Blazers 88:82. Nuggets ještě po třech čtvrtinách prohrávali, ale v poslední části dovolili soupeři pouhých 13 bodů. Will Barton se na výhře podílel 22 body. Nikola Jokič zaznamenal triple double za 15 bodů, 20 doskoků a 11 asistencí. Portlandu nestačilo 25 bodů Damiana Lillarda, ani 20 bodů a 19 doskoků Jusufa Nurkiče.