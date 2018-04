Satoranského Washington na úvod play off prohrál

Basketbalisté Washingtonu vstoupili do play off NBA porážkou. Na palubovce favorizovaného Toronta prohráli 106:114. Pro Raptors to byla teprve druhá výhra v úvodním zápase vyřazovací části v historii a premiérová domácí. V roce 2001 totiž zvítězili ve Philadelphii, od té doby ale první zápas v play off desetkrát za sebou prohráli. Tomáš Satoranský zasáhl v týmu hostů do hry jako náhradník a zaznamenal dva body z trestných hodů a jednu asistenci. Za 11 minut netrefil ani jednu ze tří střel z pole.