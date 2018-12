Komplikace! Sebevědomí je počechrané, hrajeme pod své možnosti, uznal český kapitán

Organizace klape, divácká návštěvnost v úvodu šampionátu trhá rekordy. Ale na hřišti to zatím hapruje. Čeští florbalisté po prohře s Lotyši 3:4 čelí hrozbě, že pokud neuspějí v úterý se Švýcary, budou muset absolvovat předkolo play off a v případě postupu vyzvou obhájce zlata z Finska už ve čtvrtfinále. „Zkomplikovali jsme si cestu, to si všichni umíme spočítat,“ vykládal kapitán týmu Matěj Jendrišák.

Je porážka s Lotyši velkou ranou pro sebevědomí týmu?

My si určitě nemysleli, že to bude jednoduchý zápas, s Lotyši je to vždycky přetahovaná. Na druhou stranu už v sobotu jsme sehráli podle mě špatné utkání, nějakých 35 minut jsme neměli momenty, které bychom mohli vyzvednout. Teď byl přístup, aktivita i kontrola balonku lepší, ale zase jsme zklamali v útočné fázi a proměňování šancí. Myslím, že sebevědomí je počechrané dost, ale máme den na to se vzpamatovat. Zatím hrajeme pod své možnosti.

Jako proti Lotyšům v úvodu druhé třetiny, kdy otočili skóre…

Byli jsme trošku moc sebejistí na balonku, určitě jsme si první dvě tři minuty takhle v šatně nepředstavovali. Říkali jsme, že chceme být s balonkem pořád aktivní, místo toho jsme se vrátili do hry jako proti Německu, kdy oni začali víc běhat a my měli slabší rozehrávku.

Ve druhém zápase asi už nervozita z domácího prostředí roli hrát nemohla.

To ne. Pro nás je zážitek, že nás diváci ženou, tak doufám, že nikdo si to nepřipouští jako nějaký extra tlak.

Lotyši vedli i v sobotu nad Švýcary, jenže v půlce zápasu odpadli a prohráli 3:7. Spoléhali jste i vy na to, že trpělivou hrou se dostanete do šancí a skóre otočíte?

Měli jsme podobný plán, hrát s balonkem a kontrolovat hru. Jenže na rozdíl od Švýcarů jsme nedokázali být tak kreativní v útoku a bylo to vidět hlavně ve druhé třetině, kdy jsem čekal, že budeme aktivnější, ale hráli jsem spíše po rozích.

Jak náročnou výzvou bude teď zdolat Švýcary, abyste se vyhnuli hrozbě čtvrtfinále proti Finsku?

Každý zápas na mistrovství světa proti té top trojce (Švédsko, Finsko, Švýcarsko) je pro nás výzva, teď to nabírá ještě na větší důležitosti

Cítíte jako kapitán ještě větší zodpovědnost? Vezmete si třeba proslov?

Tu zodpovědnost samozřejmě cítím, i dneska jsem měl dost šancí a celkově musím přispět mnohem více do ofenzívy. Menší proslovy máme po každé třetině, každopádně platí, že se musíme poučit z chyb, ale zase se v tom nebabrat tak, abychom pak proti Švýcarům nebyli absolutně nesebevědomí.