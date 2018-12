Táta komentuje Sáblíkovou, syn to dotáhl na mistrovství světa

Ostatně i sedmadvacetiletý Lukáš začínal s pálkou za stolem, ale pak si vybral kolektivní sport. „Slavit ve dvaceti lidech je vždycky lepší než sám,“ usmívá se. Doma neslyšel ani náznak výtky.

„Z táty je teď velký florbalový fanoušek. Celou mládežnickou kariéru se mnou jezdil na všechny zápasy i na druhou stranu republiky. Teď už na Moravu nejezdí, ale pořád mám velkou podporu,“ pochvaluje si gólman mistrovské Mladé Boleslavi.

Částečně se potatil i v civilním životě, v České televizi řadu let pracoval, studoval Vyšší odbornou školu publicistiky… „K tomu prostředí mám blízko a ke sportu ještě víc, sleduju ho neustále. Odmala jsme si s tátou dělali pořád nějaké statistiky,“ vybavuje si Bauer. Ke komentátorskému mikrofonu se ale nedostal. „Dělal jsem reportáže, florbalové archivy, ale komentování ne. Vím, jak je to těžké a obdivuju lidi, kteří to dělají dobře,“ přiznává.

I když Bauer patří k širší české gólmanské špičce už řadu let, do branky se při světovém šampionátu postavil v nedělním duelu s Lotyšskem poprvé. Být brankářem v éře Tomáše Kafky, jenž chytal na předchozích devíti šampionátech, je totiž nelehký úděl.

„Já vedle něj vyrůstal už v Tatranu. Pro mě byl vzor, naučil jsem se od něj spoustu věcí, ale dostat se přes něj do branky bylo hodně složité, však byl vyhlášen i nejlepším gólmanem světa,“ připomíná Bauer, jenž si dva roky vyzkoušel i nejvyšší švýcarskou soutěž.