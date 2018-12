To nejsilnější na konec. Pomstí se Češi Švýcarům za slzy?

Díky nečekané pondělní výhře Němců nad Lotyši už je jasné, že se utkají dva přímo postupující celky do čtvrtfinále. „Zápas Lotyšů jsme sledovali a pocitově se nám trochu ulevilo,“ oddechl si kapitán Matěj Jendrišák, že už nehrozí, že by Češi v případě porážky od Švýcarů museli absolvovat předkolo play off a pak čelili obhájcům zlata z Finska už ve čtvrtfinále.

Mají co napravovat

Ve hře toho bude i tak pro český tým dost. Výhra mu rezervuje první místo ve skupině. A to by mu v případném semifinále zajistilo, že se vyhne favorizovanému Švédsku. „To je tu úplně někde jinde, pro mě jsou jasný favorit šampionátu,“ říká útočník Patrik Dóža.

Radost Adama Delonga (vlevo) a Toma Ondruška v souboji s Lotyšskem. Jejich spolupráce zatím na MS funguje výborně.

Martin Flousek/Český florbal

Jenže k úvahám o semifinále je ještě hodně daleko, zvlášť s ohledem na matný vstup do turnaje. „Máme na hřišti co odčinit,“ ví Jendrišák, že klíčová bude především náprava sebevědomí pošramoceného porážkou s Lotyši a k tomu snaha udobřit si fanoušky a zajistit si jejich mohutnou podporu pro vyřazovací část.

I Švýcaři zlehka zaškobrtli ve svém úvodním zápase, s Lotyši prohrávali 1:3, ale šesti góly zápas otočili, Německu pak nasypali třináct gólů. „Jsou tu ve velké pohodě. Ale teď to bude úplně jiný zápas,“ je přesvědčen Dóža. Zatímco proti Němcům a Lotyšům Češi museli tvořit hru a soupeř čekal na brejky, teď budou Švýcaři chtít být minimálně stejně aktivní,

Ideální mix

„Sehráli jsme s nimi hodně zápasů, vždycky to bylo o gól, v prodloužení, nebo na nájezdy. Mají možná svůj nejlepší tým v historii světových šampionátů,“ myslí si finský kouč českého týmu Petri Kettunen.

Ze dvanácti vzájemných zápasů na mistrovství světa Češi vyhráli jen tři, ale letos na začátku září v Pardubicích i před šesti týdny na Euro Floorball Tour ve švédské Uppsale měli navrch.

Stejně jako Kettunen u Čechů namíchal švédský kouč David Jansson u Švýcarů pestrý mix mladíků a zkušených hráčů v čele s legendou Matthiasem Hofbauerem, který hraje už na desátém mistrovství světa.

„Protnuly se jim dvě tři generace hráčů ve skvělé formě, mají extrémně silný tým. Rozhodovat bude každá střela, každá dorážka a nasazení týmu,“ odhaduje kapitán Jendrišák. Do branky se vrátí Lukáš Souček.