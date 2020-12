Vánoce mohou začít zítra, ale jak přežiju heerenvenskou bublinu, nevím, přiznala ledová královna Sáblíková

Kvůli zrušeným závodům Světového poháru jste doma dřív než obvykle. Stíháte alespoň přípravu Vánoc?

Všechno je připraveno, Vánoce mohou začít klidně zítra. Mám dárky, napekla jsem vanilkové rohlíčky, perníčky, světlé a tmavé linecké, kokosové koule. Bráška Milan už přijel ochutnávat. Je mi líto, že musíme omezit počet lidí kolem Štědrovečerního stolu. Byli jsme zvyklí, že nás bylo hodně, teď se sejdeme v úzkém kruhu nejbližších.

Chybějí vám najeté kilometry a vůbec tréninkové dávky?

V Inzellu jsme byli tři týdny a najeli jsme opravdu hodně kilometrů. Vcelku dobrá byla i následná příprava v Itálii. Po návratu ale testy odhalily, že jedna dívčina z našeho týmu je pozitivní, a všichni jsme museli do karantény. To znamenalo jen individuální přípravu. Jediné pozitivum bylo ve volném čase na přípravu Vánoc. Takovou pohodu jsem dvacet let nezažila. Žádný stres a shánění dárků na poslední chvíli, ale chybělo mi ježdění na kole, na které jsem zvyklá. A samozřejmě i velké závody.

Takže sekera do plánů...

A pořádná! Léta jsem zvyklá mít všechno naplánované do detailů, teď nevíte, co bude zítra. Moc mě mrzí zrušené akce, chtěli jsme vyzkoušet novou olympijskou dráhu v Pekingu, z toho sešlo. V tuto chvíli jsou v plnu čtyři velké akce, všechny během ledna a února v Heerenveenu.

Program sezóny 16. - 17. 1. Mistrovství Evropy 22. - 24. 1. Světový pohár 29. - 31. 1. Světový pohár 11. - 14. 2. Mistrovství světa Vše se jede v Heerenvenu, další programu bude upřesněn podle koronavirové situace.

To musí být rána i pro trenéra Petra Nováka, jak snáší tuhle situaci?

Je zvyklý vše pečlivě připravit, teď musí plány měnit podle situace, která se zhoršuje a nevíte, co se podaří realizovat a co budete muset změnit. Nestará se jen o mne, má toho hodně, ale zvládá to.

Z programu vypadla vaše chlouba, pětikilometrová trať. Už jste se s tím vyrovnala?

Vím to už delší čas, takže žádné překvapení. Pětka se pojede jako finále na mistrovství Evropy, je i v programu světového šampionátu. Kvalifikovala jsem se podle loňských výsledků.

V Heerenveenu se jedou čtyři závody. Umíte si představit, že budete pět týdnů zavřená v bublině?

Dost dobře ne, bude to náročné především psychicky, jen hotel - hala - hotel... Pokud budu moci na kolo, tak za přísných podmínek, nikde nezastavovat, s nikým nemluvit. Můžeme si vzít nějaké stolní hry, knížky, ale stejně to bude šílené.

Co víte o soupeřkách?

Minulý týden jsem bylo v kontaktu s Kanaďankou Ivanie Blondinovou. Ta se chystá do Evropy už teď. Ale není prý jisté, jestli ještě někdo z Kanady přijede a zda budou moci v Heerenveenu vůbec startovat. Japonky už oznámily, že nepřijedou. Co ostatní, nevím. Pojede se jen v Heerenveenu, kde to znám, ale Nizozemky tam pořád trénují, jistě jim připraví led podle jejich potřeb. Může to být výhoda, ale nemusí. Bude to náročné především na psychiku. Když jste dlouho na jednom místě, také to není ideální. My chceme vyrazit za přípravou hned po Vánocích a s předstihem se chystáme i do Heerenveenu, ale kdo ví, co vůbec bude možné...