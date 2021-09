NSA ubrala nevidomým sportovcům 600 tisíc

Včera

Mistrovství ČR ve vzpírání ozdobil i rekord

Mistrovství ČR ve vzpírání: Muži: Do 55 kg: 1. Džobák (H. Suchá) dvojboj 183 kg (trh 78+nadhoz 105) Do 61 kg: 1. Polák (H. Suchá) 242 (112 - český rekord+130) Do 67 kg: 1. Šesták (Zlín) 196 (85+111) Do 73 kg: 1. Stránský (Olymp) 288 (128+160) Do 81 kg: 1. Buchta (H. Suchá) 267 (117+150) Do 89 kg: 1. Mareček (Boskovice) 300 (140+160) Do 96 kg: 1. Josef Kolář (Holešov) 320 (140+180)