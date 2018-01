Lvice v Sydney dohrála, bojovník Veselý se v Aucklandu pral o výhru skoro dvě a půl hodiny

Český tenista Jiří Veselý ukazuje před Australian Open dobrou formu. Na turnaji v novozélandském Aucklandu se probojoval už do čtvrtfinále. Ve druhém kole totiž po boji vyřadil turnajovou trojku - Američana Sama Querreyho. Veselý vyhrál po setech 6:4, 6:7, 7:6, zápas trval skoro dvě a půl hodiny. To Petra Kvitová vypadla na tenisovém turnaji v Sydney v druhém kole, když nestačila na Italku Camilu Giorgiovou. Podlehla jí po setech 6:7 a 2:6.

Veselý rozjel zápas lépe a v páté hře vzal Američanovi servis. Své podání pak dokázal do udržet a tak za 32 minuty vedl 1:0 na sety. Vyrovnaná bitva pokračovala. Ve druhé sadě si oba tenisté drželi servis a ted dospěl do zkrácené hry. Tam měl Veselý dva mečboly, když vedl 8:7 a 10:9, jenže ani jednu šanci nevyužil. Když se Američan dostal za stavu 11:10 ke třetímu setbolu, zabodoval a šlo se do třetího dějství.

Podobný průběh měl i třetí set. Oba tenisté hlídali svá podání a k vidění byl další tie break. Veselý měl nakonec ve zkrácené hře navrch. Sám neztratil při svém servisu ani bod, Američan naopak jeden ztratil, což českému bojovníkovi stačilo k úspěchu.

Ve čtvrtfinále narazí na Roberta Bautistu ze Španělska, s nímž má zatím nepříznivou bilanci 0:3. Prohrál s ním i předloni v Aucklandu, tehdy šlo ale o zápas prvního kola. Bautista je pátým nasazeným hráčem turnaje a figuruje na 21. místě světového žebříčku, Veselý je o 43 příček níže.

Kvitová ve druhém kole v Sydney dohrála. V bitvě s Italkou Giorgiovou přitom byla velmi blízko k zisku první sady. Za stavu 5:5 prorazila podání soupeřky a šla podávat. Jenže servis neudržela. I ve zkrácené hře měla setbol, ale Italka jej dokázala odvrátit a sadu pak sama získala. Druhý set už měla Italka pod kontrolou, když vzala české Lvici dvakrát servis a mohla slavit.

Turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 561 345 dolarů): Dvouhra - 2. kolo Veselý (ČR) - Querrey (3-USA) 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) Gojowczyk (Něm.) - Sock (1-USA) 6:3, 6:3 Bautista (5-Šp.) - Johnson (USA) 2:6, 6:2, 6:1 Chačanov (Rus.) - Cuevas (Urug.) 6:2, 7:6 (7:4) Ferrer (7-Šp.) - J. Sousa (Portug.) 6:2, 6:2 Haase (Niz.) - Lacko (SR) 7:6 (7:4), 6:3

Kvalifikace na grandslamový turnaj Australian Open Muži - 1. kolo Šafránek (ČR) - Olivo (Arg.) 7:6 (7:2), 6:2 Kolář (ČR) - Učijama (Jap.) 7:6 (7:5), 6:4.

Turnaj žen v Hobartu (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů) Dvouhra - 2. kolo Sabalenková (Běl.) - Čang Šuaj (1-Čína) 7:6 (7:3), 6:4 Riskeová (USA) - Flipkensová (Belg.) bez boje Watsonová (Brit.) - Fourlisová (Austr.) 6:2, 6:2.