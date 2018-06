Slovenská hvězda se stává komplexem. Kam zmizela dočerpaná energie a chuť Plíškové?

Travnatou část sezóny Karolína Plíšková zrovna nemá v oblibě, i přesto před odjezdem na turnaj do Birminghamu hlásila, že se na tento povrch už těší. Los k ní ale byl drsný, když jí hned v prvním kole přiřadil Slovenku Magdalenu Rybárikovou, která českou tenistku porazila loni ve Wimbledonu už ve druhém kole.

A tak se čekalo, že bude chtít Plíšková své soupeřce porážku oplatit. Jenže, jak pak po utkání řekla i Rybáriková, vypadalo to, že šestadvacetiletá Češka neměla v Birminghamu svůj den. Dočerpaná energie, dobrý pocit z přípravy a chuť hrát, o kterých Plíšková před odletem do Anglie hovořila, jako by vymizely.

Plíšková s Rybárikovou velice rychle prohrávala 0:4, a i když svá další dvě podání už udržela, k zdramatizování průběhu setu to nestačilo a první sadu prohrála 2:6. Rybáriková dál držela bývalou světovou jedničku pod tlakem, a když pak v pátém gamu druhého setu získala další brejk, bylo na Plíškové vidět, že už s nějakým obratem nepočítá.

Co se jí odehrávalo v hlavě, ví jen ona sama. Možná až příliš přemýšlela nad jejich střetnutím loni ve Wimbledonu, možná se jí jen zrovna nedařilo. „Stále říkám, že každý zápas je jiný. Karolína je skvělá hráčka a mám před ní velký respekt,“ uvedla po dalším vítězství nad Plíškovou Rybáriková na webu WTA.

Ještě si zahraje čtyřhru

„Myslím, že neměla svůj den. Všechno to bylo o servisu a returnech a v tom jsem byla lepší. To byl klíč k výhře,“ vysvětlovala devatenáctá hráčka světa. „Možná i myslela na loňský Wimbledon,“ dodala Rybáriková, kterou ve druhém kole čeká Francouzka Kristina Mladenovičová.

Plíšková se chtěla původně na Wimbledon naladit právě v Birminghamu a zvažovala, zda ještě před ním bude obhajovat titul v Eastbourne. Teď však své plány nejspíš přehodnotí a bude chtít na travnatém povrchu ještě přeci jen něco uhrát, aby získala i více sebevědomí a splnila si cíl, který si dala. Přejít ve Wimbledonu přes druhé kolo.

„Pro spoustu lidí je to malý cíl, pro mě je ale velký. Když se sejde pár věcí, úspěch tam může přijít,“ tvrdila nedávno světová sedmička, která se v Birminghamu představí ještě ve čtyřhře po boku Němky Julie Görgesové. Své síly poměří s českou dvojicí Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.