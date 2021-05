Další útok na medaili! Mistryně Evropy Seemanová postoupila do finále na 100 metrů kraul

Seemanová jen o sedm setin zaostala za svým českým rekordem už dopoledne, kdy se vrátila do bazénu nedlouho po večerním životním úspěchu. V semifinále se zlepšila o bezmála šest desetin a vlastní rekord z vítězné mládežnické olympiády 2018 posunula o 51 setin. Před sobotním finále, které odstartuje v 18:12, se znovu pasovala do role uchazeček o medaili.

"Dvoustovka mě trochu sundala. Ráno jsem dostala pěknou ránu, která mě zase vrátila do závodního módu a taky zpátky nohama na zem. Jsem ráda, že to odpoledne takhle vyšlo, protože jsem se toho trošku bála a nebyla jsem si jistá, jestli to padne," řekla Seemanová Radiožurnálu.

Čejka v semifinále nenapodobil rekordní výkon z dopolední rozplavby, ale i čas 1:57,43 by znamenal olympijský limit. V boji o finále český reprezentant skončil na pozici prvního náhradníka. Na osmého Radoslawa Kaweckého z Polska ztratil 33 setin sekundy.

"Teď jsem trochu zklamaný, že se mi nepovedlo probojovat do finále. Po tom ranním výkonu jsem byl hodně nadšený a doufal jsem, že by se mi mohlo povést postoupit do mého prvního finále na seniorském šampionátu. Jinak jsem ale spokojený, splněný limit do Tokia byl můj cíl, respektive můj sportovní sen," řekl.

V závodě na sto metrů znak, kde skončila před branami finále Simona Kubová, se původně z rekordu šampionátu (58,18) radovala Britka Kathleen Dawsonová, kvůli poruše startovacího zařízení se ale závod musel opakovat. Dawsonová si nakonec pro titul doplavala v čase 58,49, zatímco původně druhá Nizozemka Kira Toussaintová tentokrát dohmátla až čtvrtá. Předstihly ji Italka Margherita Panzieraová a Ruska Maria Kameněvová.