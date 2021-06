Plavkyně Seemanová ovládla český šampionát. Čtyři disciplíny, čtyři tituly. A jeden rekord navrch!

Plavkyně Barbora Seemanová ovládla český šampionát v Ústí nad Labem. Mistryně Evropy sice vyhlašovala, že jde závodit z plného tréninku, takže se nedá čekat kdo ví co, stejně to ale konkurenci doslova nandala. Čtyři vystoupení proměnila ve stejný počet vítězství. Ovládla tedy nejen kraulařskou dvoustovku, v níž triumfovala na ME. Přemožitelku nenašla ani na padesátce a čtyřstovce ve stejném stylu, vyhrála i závod na 200 metrů motýlek.

„Soustředila jsem se hlavně na čtyřstovku kraul a případně dvě stě delfín, takže jsem ráda, že jsem to plavala, jak jsem to plavala," konstatovala sympatická olympionička po skončení šampionátu. Na 400metrové trati vylepšila o 52 setin vlastní český rekord (4:08,37), na poloviční distanci pak vyhrála o parník, druhá závodnice v pořadí ztrácela skoro čtyři a půl sekundy.

„Se sobotním výsledkem jsem trošičku méně spokojená než s pátkem," překvapila při hodnocení jednadvacetiletá plavkyně. Na kraulařské dvoustovce vyhrála v čase 2:00,33 a právě to Seemanovou zaskočilo. Titul nemohl být útěchou při pohledu na stopky. „Chtěla jsem se pokusit dostat pod dvě minuty toho kraula, nicméně už to bylo náročný a jsem hlavně ráda, že mě pan Dostál a jeho tým dali do kupy. Těším se na to, že se zase budu připravovat na olympiádu," usmála se a myšlenkami utekla do budoucnosti.

Na závody v Ústí nad Labem se těšila, i když nemohli být přítomní diváci. Nejspíš pomohl i volnější režim, který ji před MČR naordinovala trenérka Petra Škábová. I ta hodnotila vystoupení Seemanové pochopitelně jen a jen kladně. „S výkony, které Bára zaplavala, jsem spokojená. Na čtyřstovce kraul jsme se s Bárou soustředily na vylepšení osobního rekordu, což znamenalo i vylepšení českého rekordu, což se povedlo. Takže k tomu není možné nic jiného říct, než že máme splněný cíl," konstatovala Škábová.

Plavkyně Barbora Seemanová se zlatou medailí z ME 2021 v Budapešti a její trenérka Petra Škábovápózují v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Ta uznala, že sobotní program byl pro Seemanovou hodně náročný. „Čtyři dvoustovky, z toho dvě vždy hned za sebou... Byly to velmi dobré dosažené časy, dvě stě kraul jsme povolily, aby vydržela 200 delfín, což se povedlo. Jen to nebyl osobák, ale druhý nejlepší čas, takže já jsem moc spokojená," hodnotila vystoupení trenérka české olympijské naděje.

„Chtěla bych ze všeho nejvíc poděkovat našemu lékaři Jirkovi Dostálovi, který Báru dostal z obrovské únavy a mohly jsme se dostat zpátky do závodního tempa a do tréninku," nešetřila díky směrem k lékařskému týmu. „Teď jedeme dál směr Tokio," dodala.