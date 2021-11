Hustý, super! Česká plavecká hvězda překvapila i sebe

Doplavala, mrkla na výsledkovou tabuli a s úsměvem směrem k trenérce Petře Škábové sedící na tribuně radostně zaťala pěst. Plavkyně Barbora Seemanová načala evropský šampionát v krátkém bazénu nejlépe, jak mohla. V rozplavbě padesátky kraulem si vylepšila osobní rekord na 24,26 s a do podvečerního finále postoupila z osmého místa. A to její parádní delší distance, na nichž patří mezi největší favoritky, v Kazani teprve přijdou na řadu…

„Hustý, super! Nečekala bych, že ráno poplavu takhle rychle,“ sypala ze sebe krátce poté, co vylezla z vody Paláce vodních sportů v Kazani.

V rozlehlém areálu, který pojme dva padesátimetrové bazény a další měřící 33 metrů, pořadatele jeden dlouhý přepůlili. „Pak se ten náš bazén zdá strašně krátký, což je fajn,“ kvitovala hvězda českého plavání drobnou psychologickou výhodu.

„Já jsem hlavně strašně ráda, že jsem si bazén mohla vyzkoušet. Trochu jsem bloudila, hledala svolavatelnu, bylo to trochu zmatené,“ přiznávala, že jí spletité chodby haly vybudované pro univerziádu v roce 2013 daly zabrat.

V bazénu už se ale cítila výborně, doplavat tam a zpátky zvládla o 19 setin rychleji než v říjnu v Plzni při svém dosavadním maximu. „Padesátka mě začíná bavit,“ libovala si 21letá dívka, že dokáže trápit i sprinterské specialistky. „Na tréninku jsem si přišla pomalá, teď vidím, že tam ta rychlost je a očividně i ten sprint dokážu rozjet,“ mohla se pochválit.

Osmé místo z rozplavby z ní dělá i adeptku postupu na finále, zvlášť když v plavecky nabité sezoně některé hvězdy v Kazani chybí. „Upřímně, to už by bylo fakt crazy. Já na padesátku vůbec nejezdila, tak si to chci hlavně užít,“ plánovala.

Její hlavní disciplíny přijdou na řadu ve druhé části šampionátu. Finále kraulařské stovky se plave v pátek, dvoustovka, na níž je šestá žena z olympiády v Tokiu papírově největší favoritkou, v neděli.