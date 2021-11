Chraptící, ale odhodlaná. Budu se rvát, ať to stojí, co to stojí, burcuje Seemanová

Její hlas chvílemi přecházel do chrapláku Dalibora Jandy, ale dobrou zprávou je, že nachlazení Barboru Seemanovou o formu nepřipravilo. Do finále dvoustovky volným způsobem v Kazani prošla z přímo postupového druhého místa a v neděli v 16.41 SEČ bude bojovat o to, aby česká výprava povedený evropský šampionát v krátkém bazénu vyšperkovala i medailovým ziskem.

Při ranní rozplavbě se necítila moc dobře, odpoledne už letošní kontinentální šampionka a šestá žena z olympiády na této trati získala pohodu zpět. „Konečně jsem cítila vodu, mohla jsem lépe dýchat, ráno jsem fakt nebyla ve své kůži. Semifinále pak bolelo mnohem méně, než jsem čekala,“ přiznávala.

Během polední pauzy si odpočinula, vzala si léky na utlumení kašle a po celé semifinále si hlídala německou rivalku Isabel Marii Goseovou. „Chtěla jsem být do druhého místa, abych se kvalifikovala rovnou a nemusela se soustředit na čas,“ popisovala svoji taktiku.

Do jejich souboje se ale postupně začala zapojovat i Ruska Anna Jegorovová. „Do poslední pětadvacítky jsem dala co nejvíc sily, abych mezi těma prvníma dvěma byla,“ hlásila krátce po dohmatu v čase 1:55,07.

Největší soupeřka se ale jednadvacetileté Seemanové vyprofilovala ve druhém semifinále, její nizozemská vrstevnice Marrit Steenbergenová vyhrála v čase 1:53,48, tedy výkonu na úrovni osobního rekordu české plavecké jedničky.

„Když jsem byla v juniorech, plavala stovku i 200 metrů polohovku. Pak měla psychické problémy, soustředila se na školu, nebylo o ní dva tři roky slyšet. Teď se vrací do formy, v plné kráse,“ říkala Seemanová na adresu své soupeřky, která už v patnácti letech získávala seniorské medaile s nizozemskou štafetou.

„Mají tam fakt silnou holčičí základnu, hodně sprinterek. Ale já mám Gejdu, to je lepší,“ smála se s odkazem na Ondřeje Gemova, tréninkového parťáka ze skupiny Petry Škábové, který v pátek zazářil českým rekordem na motýlkářské dvoustovce. „To bylo neuvěřitelný, skoro jsem brečela. Vím, jak maká, a to, co předvedl, je úžasné,“ chválila.

„Ale hlas vyřvaný z fandění nemám, bohužel je to nachlazení,“ pousmála se. Z odhodlání porvat se o jednu z medailí ale neslevuje. „Pořád si říkám, že další den to bude zase lepší. Dopoledne mám volno, budu kurýrovat a určitě do finále nepůjdu s tím, že to chci jen odplavat. Když už tam nastoupím, budu se rvát, ať to stojí, co to stojí,“ slíbila.

A taktika pro medailový boj? I ta se bude odvíjet od její zdravotní kondice. „Buď pojedu na top čas, což bude náročné, protože nejsem fit. Nebo pojedu takticky s nimi jejich závod,“ je Seemanová připravena na obě varianty.