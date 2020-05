Končím s tenisem! oznámil Djokovič po spolupráci se Štěpánkem. Kdo mu zachránil kariéru?

Djokovičův kariérní propad byl už několikrát podrobně popisován. Ze svého realizačního týmu nejprve vyřadil slavného Borise Beckera a potom i Slováka Mariana Vajdu. Najal Andreho Agassiho, k němuž přijal před Australian Open 2018 ještě Radka Štěpánka. V Melbourne pak vypadl v osmifinále a následně podstoupil operaci lokte.

Návrat na kurty ale uspěchal, na amerických betonech utrpěl šokující porážky od hráčů jako Taro Daniel či Benoit Paire. Krize vrcholila, Agassi i Štěpánek se rychle poroučeli a bělehradský rodák nevěděl, jak dál.

„Hned po příletu z USA v březnu 2018 svolal Novak rodinnou poradu a přede všemi řekl: ‚Končím‘," prozradila tenistova manželka Jelena.

„Ano, chtěl skončit. ‚Cože?‘ zareagovala jsem. A on mi odpověděl, že si bere pauzu na šest, možná dvanáct měsíců. Nebo také navždy. Tenis nechtěl vidět. Nakázal mi, abych šla za manažerem a oznámila našim sponzorům, že sice můžou zůstat, ale pokud nás chtějí v téhle době opustit, tak jsou volní. Plakali jsme," vzpomínala Djokovičova choť na tehdejší pocity.

Manžela prý přemlouvala, že na konec ještě není čas. K raketě ho znovu dostala až na rodinné dovolené, kde mu zároveň poradila, ať se ozve Marianu Vajdovi, který byl v různých rolích u všech jeho sedmnácti grandslamových titulů. „Slíbil, že si s ním promluví," pokračovala.

To se také stalo. Z Dominikánské republiky vytočil číslo rodáka z Považské Bystrice a reakce z druhé strany světa jej nadchla. „Hned se ozval zpátky a říkal: OK, pojďme na to, kdy mám přijet na trénink?" uvedl už v dřívějším rozhovoru sám Djokovič.

A už po třinácti týdnech společné práce slavil Djokovič titul ve Wimbledonu. Tehdy měl v grandslamovém součtu pořadové číslo 13, následovaly další čtyři.

„Zná mě (Vajda) shora dolů, jako nikdo jiný na světě. je mi bratrem i otcem. Stále veselý a pozitivní. Vtipkuje, ale zároveň je i velký odborník," pochvaloval si po svém znovuzrození pod staronovým koučem fenomenální Srb.