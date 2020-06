Jágr v hledišti a nadšená Kvitová: Brutus hraješ, hecovala Strýcovou

Byl to pro Barboru Strýcovou hodně specifický zápas. Po dlouhé pauze si na pražské Štvanici mohla zahrát před fanoušky, navíc získala v rámci Tipsport Elite Trophy první bod pro růžový tým Petry Kvitové, když porazila Markétu Vondroušovou 6:3, 7:5, která pro změnu patří do "stáje" černého souboru Karolíny Plíškové. To vše pod pečlivým dohledem vzácné dvojice - hokejových superstar Jaromíra Jágra a Patrika Eliáše.

Poprvé po koronavirové pauze se hlediště areálu ve Štvanici zaplnilo fanoušky a na atmosféře úvodního duelu Tipsport Elite Trophy to bylo znát. Utkání světové deblové dvojky Barbory Strýcové a loňské finalistky French Open Markéty Vondroušové přineslo kvalitní tenis, ale i další speciality, na které hráčky rozhodně nejsou zvyklé.

Po vzoru Laver Cupu si obě hvězdy mohly na lavičkách vyslechnout rady i od dalších členek týmu, speciálně pak kapitánek Petry Kvitové a Karolíny Plíškové. "Brutus hraješ. Dobře se hejbeš, člověče," hecovala Strýcovou za stavu 2:1 v prvním setu dvojnásobná wimbledonská šampionka, která se turnaje nemůže zúčastnit kvůli problémům se zraněnou rukou.

Pozadu nezůstala ani světová trojka Karolína Plíšková. "Zatlač do bekhendu. Ona taky něco zkazí. Pojď!" povzbuzovala Vondroušovou, která však v prvním setu padla 3:6.

Ve druhém sokolovská rodačka otočila ze stavu 1:4 na 5:4, když znovu do osudu utkání zasáhla coby nehrající kapitánka Petra Kvitová. "Zkus jít do druhýho servisu, šoupni to tam, a když to půjde, jdi na síť. Teď nemáš co ztratit. Dáš to!" radila své zkušenější kolegyni. A vyplatilo se. Strýcová zvítězila 6:3, 7:5 a zajistila pro svůj tým první bod.

Po zápase ocenila především fanoušky, kterých mohlo do hlediště až 250. "Tohle mám ráda. Díky, že jste přišli," ocenila plzeňská rodačka diváky, mezi kterými nechyběla ani hrající legenda Jaromír Jágr a jeho bývalý spoluhráč z New Jersey či národního týmu Patrik Eliáš.

Vítězku vyzpovídala přímo na kurtu i bývalá vynikající tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, která se mimo jiné zeptala i na nové šaty, v kterých Strýcová nastoupila.

"Navrhl mi je můj kamarád a návrhář Honza Černý. Mají modrý print a já si to v nich moc užívám, hrozně mi sedí, musím se pochválit," říkala dobře naladěná vítězka.