Grandslamové zápasy? Musejí přijít radikální změny, mám řešení, tvrdí Djokovič

Jsou to často velké paradoxy. Zatímco ženské zápasy v nejednom případě trvají něco málo přes hodinu, mužské bitvy nezřídka na grandslamech přesáhnou i čtyřhodinové maratony. To dělá problémy nejen televizním stanicím, ale podle úřadující světové jedničky Novaka Djokoviče i divákům a zvlášť těm mladým. "Průměrný věk fanoušků je 61 let, to se musí změnit," má jasno srbská hvězda.

Tenisový svět doznal v posledních měsících řady změn. Radikální proměny odnesl Davis Cup i Fed Cup, relativně novou soutěží je Laver Cup, vznikl ATP Cup, zrušen byl Hopmanův pohár a tak by šlo ještě nějakou dobu pokračovat.

Novak Djokovič, který nedávno založil novou asociaci hájící zájmy tenistů (PTPA), navrhuje další radikální změnu. Grandslamové turnaje by hrál výhradně na dva vítězné sety místo dosavadních tří. Důvod je jasný. Výrazné zkrácení zápasů a tím pádem i větší atraktivita pro fanoušky.

K této myšlence ho dovedly výsledky průzkumu, který vygeneroval nečekaná data. "Ta čísla nám ukázala velmi zajímavou statistiku a to, že průměrný věk tenisových fanoušků je 61 let. To je jasný důkaz toho, že je potřeba změn," má jasno bělehradský rodák. Zároveň si však uvědomuje, že zavést tuto radikální novinku bude velmi obtížné. "Určitě bychom měli hrát na dva vítězné sety. Ale problém je, že grandslamy se odjakživa hrály na tři, takže těžko říct, jestli máme šanci to změnit. Tenis je zaseklý na tradicích, není ochota to měnit," ví Djokovič.

Srbský tenista Novak Djokovič s trofejí pro nejlepšího hráče sezony

John Walton, ČTK/AP

"Kdyby se nám povedlo utkání zkrátit, přilákalo by to určitě mladší fanoušky. Mladí lidé nechtějí sledovat nekonečné zápasy, které často trvají přes tři hodiny. Musíme se přizpůsobit trhu a mladší generaci," pokračuje sedmnáctinásobný grandslamový šampion.

A tasí další argument. "Hrajeme po celý rok strašně moc turnajů a zápasů. Tenis má nejdelší sezonu ze všech sportů na světě, hraje se od začátku ledna do konce listopadu. Vlastně téměř každý týden je nějaký turnaj. A proto nemá smysl, aby se na grandslamech hrála utkání na pět setů," dodává Srb.

Zásadně proti Djokovičovým návrhům je však například Rafael Nadal. "Vůbec ne, žádné změny. Na granslamech je dost času na odpočinek. Zápasy na tři vítězné sety vám ukážou rozdíl mezi grandslamovými a ostatními podniky, a proto jsou součástí naší historie. Neměňme to," nabádá antukový král.