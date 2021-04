TENIS ONLINE: Vondroušová jde na hvězdnou Halepovou. Karolína Plíšková slaví postup

V předešlém kole Vondroušová v českém duelu zdolala Marii Bouzkovou 6:1 a 7:6. Halepovou v předešlých dvou vzájemných zápasech v roce 2019 po boji porazila. "Tady to bude jiný. Půjdu si to užít a odehrát co nejlepší zápas," řekla jednadvacetiletá sokolovská rodačka.

Plíšková dnes strávila na kurtu podobně jako v prvním kole s Němkou Tamarou Korpatschovou dvě hodiny a dvacet minut. "Bylo to mnohem lepší než včera," porovnávala své výkony z obou zápasů.

V prvním setu s Ostapenkovou nedotáhla do konce náskok a nevyužila setbol v tie-breaku, který ztratila poměrem 7:9. Po míči do sítě naštvaně rozbila raketu o antuku. "Vždycky mi to pomůže, proto to dělám," řekla na kurtu a svá slova naplnila. Ve druhém setu už vedla 5:2, ale set uzavřela s problémy. Třetí dějství, v kterém podávala nejlépe, rozhodla brejkem na 4:2.

"Nebylo to snadné, ale jsem pyšná, jak jsem to ustála ve druhém setu, i když jsem na sebe byla naštvaná. Pak už to bylo dobré. Každý vyhraný zápas mi pomůže," řekla Plíšková.

S aktuální světovou jedničkou Bartyovou, která naposledy porazila Lauru Siegemundovou z Německa 6:0, 7:5, má bilanci 2:4 a na antuce se utkají poprvé. "Hraje skvěle. Nemám co ztratit," řekla Češka.

Obhájkyně titulu Petra Kvitová si už ve středu zajistila čtvrtfinále po výhře 6:3, 3:6, 6:3 nad řeckou tenistkou Mariou Sakkariovou.