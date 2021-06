"Dozvěděla jsem se to krátce po zápase, takže o tom moc nevím. Ale rozhodně soucítím s Naomi a chtěla bych ji obejmout, protože jsem sama něco podobného zažila," uvedla devětatřicetiletá Williamsová po postupu do druhého kola.

Ósakaová se nejprve postarala o rozruch, když oznámila, že na pařížském grandslamu nebude kvůli obavám o psychické zdraví chodit na tiskové konference. Po postupu do druhého kola za to dostala od organizátorů pokutu 15 tisíc dolarů a hrozilo jí vyloučení z turnaje.

Čtyřnásobná grandslamová vítězka se proto rozhodla z French Open odstoupit. V prohlášení uznala, že mohla předchozí oznámení lépe načasovat a vysvětlit. Uvedla také, že za bojkotem byly deprese, kterými trpí od roku 2018.

Slavná tenistka Serena Williamsová.

Guglielmo Mangiapane, Reuters

"Každý jsme jiný, já jsem třeba odolnější, ale někdo ne. Každý navíc řeší věci jinak," přidala Williamsová. "Musíme jí dát čas, aby si to vyřešila po svém. To je jediné, co můžeme dělat," dodala vítězka 23 grandslamů.

Současně uvedla, že je důležité, aby se Ósakaová nebála vyhledat pomoc. "Musíte najít sílu říct: Potřebuju pomoc s tímhle, tímhle a tímhle a s někým o tom mluvit. Ať už je to někdo z WTA, někdo z blízkých, nebo někdo, za kým jednou týdně chodíte," prohlásila.

"Sama jsem to zažila a využila jsem možnosti si o problémech promluvit a dostat ze sebe věci, o kterých bych s nikým z rodiny nebo přátel nikdy nemluvila," přidala Williamsová.