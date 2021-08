Začíná další vrchol tenisové sezony, v New Yorku startuje grandslamové US Open. Hned první den bude ve hře pět českých zástupců. Marie Bouzková si vyzkouší atmosféru hlavní arény Arthura Ashe, v níž se utká s obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou z Japonska. Premiéra v hlavní soutěži dvouhry newyorského turnaje čeká vítězku z Roland Garros Barboru Krejčíkovou, v první den se do hry dostanou i Markéta Vondroušová. Jediný český zástupce v mužské dvouhře Jiří Veselý bojuje od 17:10 s Kevinem Andersonem. Představí se také Tereza Martincová v duelu s loňskou finalistkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska. Vybrané duely vysílá Eurosport. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.