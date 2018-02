ZOH ON-LINE: Cestu do finále zmařili Rusové! Získají biatlonisté v posledním závodě na OH medaili?

Záchranáři museli do akce poté, co měla během osmifinále soutěže skikrosařek ošklivý pád kanadská závodnice India Sherretová.

Znarokovi svěřenci sice v úvodu turnaje podlehli Slovensku, ale pak se ruská hokejová mašina rozjela naplno. Dacjuk a spol. ve třech zápasech nasázeli osmnáct gólů a inkasovali jen tři. A ve své jízdě pokračovali i proti Čechům. Dva góly ve druhé třetině v rozmezí 27 vteřin rozhodly o tom, že si Jandačův výběr zahraje o bronz. V úplném závěru poté Kovalčuk trefou do prázdné brány pečetil skóre.

V druhém semifinále (od 13:10) je Kanada jasným favoritem, ale houževnatí Němci už na hrách udolali Nory, Švýcary i Švédy a touží po první hokejové medaili od her v Innsbrucku v roce 1976. S Kanadou se na hrách utkají potřinácté, z předchozích dvanácti soubojů pokaždé odešli poraženi. Teď říkají, že je čas to změnit. Že mohou hrát i s reprezentanty kolébky hokeje vyrovnanou partii, dokázali loni na mistrovství světa na domácím ledě, kde prohráli až po velkém boji 1:2.

Olympijský program v krasobruslení uzavřely volné jízdy žen, v nichž se o zlato přetahovaly dvě ruské reprezentantky. Olympijskou vítězkou se nakonec stala patnáctiletá Alina Zagitovová. Dostala stejnou známku jako dvojnásobná mistryně světa Jevgenija Medveděvová, kterou díky náskoku z krátkého programu porazila o 1,31 bodu. Bronz získala Kanaďanka Kaetlyn Osmondová.

Naposledy ožije biatlonový areál v závodě mužských štafet a pro nejúspěšnějšího účastníka her Martina Fourcada to bude šance na čtvrté korejské zlato. Na loňském mistrovství světa v Hochfilzenu prohráli Francouzi jen s Ruskem, to ale po trestech za doping nemá na hrách kompletní tým. To Češi nastoupí od 12:15 SEČ v sestavě Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jaroslav Soukup a Michal Krčmář. Přidají k dosavadnímu stříbru a bronzu z individuálních závodů další cenný kov?

Další doping

Finále olympijského závodu skikrosařek ovládly Kanaďanky. Zlato vyhrála stříbrná medailistka ze Soči Kelsey Serwaová, která v rozhodující jízdě porazila krajanku Brittany Phelanovou. Bronz získala Švýcarka Fanny Smithová. Češka Nikol Kučerová vypadla ve čtvrtfinále a obsadila nakonec 14. místo.

Švýcarští curleři porazili v duelu o třetí místo na olympijských hrách v Pchjongčchangu favorizovanou Kanadu 7:5 a získali potřetí v historii bronzové medaile. Kanadští obhájci prvenství poprvé od návratu sportu do programu pod pěti kruhy v roce 1998 nehráli finále a nakonec na ně nezbyl vůbec žádný cenný kov. Pod vedením skipa Kevina Koea nedokázali navázat na prvenství z předchozích třech her.

Bobistka Naděžda Sergejevová je druhým ruským olympionikem s pozitivním dopingovým testem na hrách v Koreji. Země, která je kvůli systematickému dopingu suspendována a jen vybraní její sportovci mohou v Pchjongčchangu soutěžit pod neutrální vlajkou, má další velký problém.