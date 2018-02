Velká bída, uznal Koudelka. Skokané žádají změny

Olympionici si připomínali padesát let od triumfu Jiřího Rašky v Grenoblu, ale současný český skok na lyžích se nachází v mnohem temnějším období. „Desáté místo v družstvech je prostě velká bída. Pro nás i pro fanoušky velké zklamání," uznal nejzkušenější z českého týmu Roman Koudelka.

Pozici české jedničky potvrdil v individuálních závodech, ale dvě 25. místa nebyly pozice, ve které před sezónou doufal. Tak výsledkově špatnou olympiádu zažili čeští skokané naposledy v Salt Lake City před šestnácti lety.

Takové výsledky nikdo nechce

Letošní ročník Světového poháru ještě neskončil, ale těžko očekávat, že by po olympiádě najednou Češi skákali pravidelně do desítky. Co pak? „Je třeba si sednout s vedením, říct si, co bylo špatně na naší straně a co na jejich. Takové výsledky nikdo nechce," říká Koudelka. Konkrétnější ve svých požadavcích být zatím nechtěl.

Dvaadvacetiletý Vojtěch Štursa je ale přesvědčený, že úpravy nesmějí být kosmetické. „Doufám, že přijdou radikální změny a systém se nastaví jinak, abychom do dalších sezón šli připravenější," říká.

Minulou sezónu byl ve Světovém poháru i v elitní desítce, Viktor Polášek má na svém kontě titul juniorského mistra světa, ale letos se trápí i všichni mladíci. „Skákat určitě umíme, v nás všech to je. Ale teď se nám nedaří ani v trénincích, mrzí mě, že tu jsem v takové formě," krčí Štursa rameny.

Na přetřes jistě přijde pozice rakouského kouče českého týmu Richarda Schallerta, jenž rezignaci nabízel už po Turné čtyř můstků. „Já bych byl rád, kdyby pokračoval. On mě posunul tam, kam žádný jiný trenér, vyhráli jsme spolu pět Světových pohárů," připomíná Koudelka. „Teď tápeme všichni, nějaká změna musí nastat, ale nehledal bych vinu jenom v trenérovi," dodává Koudelka.