V Tokiu bych býval na stovce vyhrál, myslí si někdejší sprinterská hvězda Bolt

Bývalý jamajský sprinter Usain Bolt podle všeho nemá moc velké mínění o svých následovnících. V rozhovoru pro agenturu AFP osminásobný olympijský šampion uvedl, že kdyby se na letošních hrách v Tokiu vrátil k atletice, mohl by pomýšlet v běhu na 100 metrů na vítězství.

