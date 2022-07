Američané ovládli stovku na atletickém MS, vyhrál favorit Kerley

Američané obsadili polovinu finále, v němž chyběl překvapivý olympijský šampion z Tokia Marcell Jacobs, který kvůli zranění nenastoupil do semifinále. Pořadí na stupních vítězů bylo nakonec stejné jako mistrovství USA, které se na stadionu Hayward Field v Eugene uskutečnilo koncem června. Lídr letošních tabulek Kerley se protlačil k vítězství a po loňském olympijském stříbru získal světové zlato. Je to jeho druhá medaile z MS, v roce 2019 byl bronzový ještě jako čtvrtkař. Těsně za ním bojovali o stříbro Bracy s Bromellem, ve prospěch prvního jmenovaného rozhodly dvě tisíciny sekundy.

Bez medaile z amerického kvarteta skončil jen obhájce titulu Christian Coleman, jenž obsadil šestou příčku v čase 10,01. Jeho týmoví kolegové se postarali o úspěch, kterého na MS žádná jiná země nedosáhla. "Říkal jsem, že to dokážeme, a my jsme to dokázali," prohlásil v rozhovoru na ploše vítězný Kerley.