Hořký partnerský večer. Nešťastná hra setin, pak průšvih

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Sasínek běžel v nejpomalejším ze třech rozběhů, bylo tak jasné, že se strhne mela o šest přímo postupových míst. Prvních osm běžců se vmáčklo do 53 setin, jenže hodonínský mílař byl z nich v cíli nejpozději. K postupu mu v čase 3:39,47 chyběly pouhé dvě setiny. „Velké zklamání, věřil jsem si. Posledních čtyřicet metrů mi přestalo táhnout,“ zalitoval.

„Průs..., no,“ nevymlouvala se, když přišla mezi novináře. „Došly mi síly. Snažila jsem se držet, ale když to tam není, prostě to nejde,“ hlásila. Doběhla za potlesku diváků, ale o více než deset sekund poslední v čase na své poměry podprůměrným 4:21,67.

Druhý závod během dvou dnů jí zřejmě sebral více sil, než čekala. „Měla bych to zvládnout líp. Musím se zamyslet, jak do druhého dne načerpat víc energie,“ přiznala a těšila domů na syna Kaapa i další tréninky směrem k mistrovství Evropy v Mnichově. „Vždycky pomůže jít hned běhat, tím to překonám. Nejlíp si dát trénink ještě teď,“ hořce se pousmála.