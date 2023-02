Běhat nestačí, musím dělat víc. Jak Vondrová našla správnou cestu

Dělá to s vámi něco?

Je pravda, že poté, co několik lidí nejede, jsem se posunula, ale nechci se ničím svazovat, což jsem dělala dřív. Základ je postoupit do finále, ráda bych zopakovala běh z Ostravy a ukázala, že zvládnu stabilně běhat pod 52 sekund, i kdyby byly kolize.

Rekordy jste si zlepšila na tratích od 150 do 400 metrů, závodila na elitních mítincích.

Jsem ráda za ty dva kvalitní závody, kde jsem běžela s nejlepšími. Byla to super zkušenost, neměla jsem žádné kolize na seběhu, čehož jsem se bála, to mi dodalo sebevědomí.

Určitě. Běhat nestačí, musím pro to dělat víc. Změnili jsme skladbu tréninků i techniku běhu, přestala jsem tolik posilovat. Nějaké střípky už se ukazují, v létě by to mělo být vidět ještě víc.