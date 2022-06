Zase jsem nelhal! Svoboda v euforii, hulákat bude v autě celou cestu

Co vám proběhlo hlavou, když jste viděl za cílem takový čas?

Já myslel, že to je nějaký nesmysl, že to přebliklo (směje se). Pak jsem ho viděl i na obrazovce, ale to už se začala ozývat bolest palce na noze. Jsem teď v emocích, že možná v autě s přítelkyní budu hulákat až domů. Já jsem rád. Zase jsem nelhal, ani sám sobě. Furt jsem věřil, že to tam je. A je to tam.

Co máte s palcem na noze? Za cílem jste si ho ledoval.

Snad je jen odražený. Jak jsem cíloval, cítil jsem jako by tam přeskočil kloub. Tyhle nové tretry občas dávají zpětný ráz.

Po doběhu jste chválil diváky v Hodoníně.

Pro mě je to něco neuvěřitelného. Já tady těch závodů opravdu moc nemám. Manažeři v Česku se snad snaží, abych tady moc neběhal… Jedině u pana Ševčíka na Odložilově memoriálu mám vždycky místo, jinak si připadám spíš na obtíž. Takže závodit v Česku je pro mě trošku svátek, moje osobní mistrovství světa. Když jsem byl se sádrou na noze a brečel jak holka, tak jsem si chtěl zase stoupnout na dráhu a ukázat, že to ve mně furt je. Dneska se to trochu korunovalo. Škoda větru.

Jak moc vám pomohl?

U překážek je to jiné než u hladkého sprintu. Jsem vysoký, mně, když foukne vítr do zad, tak jsem jak plachta a vítr do mě dokáže víc bouchat. Je fakt vabank, jestli tu překážku chytnu, nebo stihnu. Nebyl to ideální běh, ale také jsem závodil z plného tréninku, ještě v pondělí jsem měl dvě fáze.

Výkon vám pomůže směrem k mistrovství světa v Eugene. Jak to může vypadat tam, když vyladíte formu?

To je otázka za milion. Až to budu vědět, tak si na sebe půjdu vsadit. Myslím, že mám životní formu. Mám problémy i s kolenem, ale to už dva roky. Kvůli tomu jsem teď neběhal překážky, jenom hladké sprinty. Jsem dobře připraven na stovku a dvoustovku a z toho se dají dobře běžet překážky. Běhám je už dvacet let. Když měsíc vynechám trénink překážek, tak mi to neuškodí. A na mistrovství světa si jedu plnit sny, jdu bojovat o svou nesmrtelnost.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Petr Svoboda si běží pro titul v Hodoníně.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Co vás čeká do té doby?