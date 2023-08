Čím hází Vadlejch? Oštěp za tisíc euro, nejčastěji si půjčuje od Fina

Stojí kolem 1000 euro, váží 800 gramů, měří mezi 260 a 270 centimetry a prací Jakuba Vadlejcha je odhazovat ho co nejdál. A daří se mu to skvěle. Jaké jsou oštěpy, s nimiž hází elita? Často putovní, jak odhaluje český medailista z mistrovství světa i olympijských her.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Jakub Vadlejch a jeho oštěp.

Na závody si oštěpaři můžou, ale nemusí vozit své oštěpy. Několik typů je vždy nachystáno od organizátorů a dříve platilo, že jen pokud oštěpař používá jinou značku, než je připravena, smí si dovézt svůj. Pak ale musí počítat s tím, že je k dispozici i pro ostatní soupeře. „Já už si několik let svoje oštěpy nevozím," vypráví Vadlejch. Odpadá mu tak při cestách starost o náčiní, navíc se nemusí bát, že by neměl s čím házet. „Většinou si od kluků půjčuju, jsem rád, když je dotyčný na závodě a používám jeho," líčí. Jeho oblíbeným „půjčovatelem oštěpů" je Fin Oliver Helander, s nímž se ostatně v Budapešti představí ve stejné kvalifikační skupině. „Už si z toho děláme srandu, v Dauhá jsem s jeho odházel celý závod, v Lausanne mi pak hlásil: Hele, nevzal jsem ti oštěp," usmívá se Vadlejch. Podle nového pravidla už si oštěpaři můžou vozit vlastní oštěpy, i když je jejich značka na závodě k dispozici. „Je to krok kupředu," říká Vadlejch. U oštěpů totiž podobně jako u lyží neplatí, že čím novější, tím lepší. „Byla výhoda, když někteří kluci měli oštěpy, které nebyly v seznamu, a měli s nimi stovky hodů na tréninku. To je úplně něco jiného než čerstvě rozbalený oštěp," porovnává svěřenec Jana Železného, jenž používá zelený oštěp značky Valhalla. „Ty jasně převládají, třeba z 30 oštěpařů je má 25. Zavedené značky zůstávají, Nordic má několik typů, ale hází se Valhallou." dodává.