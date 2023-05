Doživotní vzpomínka, líčí Vadlejch. Je zpět na místě činu, cíl má letos jediný

Kdy jste jako milovník dobré kávy našel svůj oblíbený podnik v Dauhá?

Už během mistrovství světa v roce 2019 jsme objevili v obchoďáku skvělou kavárnu, kde mají dobré espresso i další alternativy, tak sem chodím každý rok. Byl jsem v Dauhá už i třikrát na Diamantové lize, začínal tady sezonu a pokaždé to byl parádní závod.

Ale ten loňský a výkon 90,88 m se pro vás jistě řadí k nezapomenutelným.

Určitě, přehození takové mety je doživotní vzpomínka.

Parádní přetahovaná s Grenaďanem Andersonem Petersem vyústila ve druhé místo pro vás. Kdybyste si letos mohl vybrat, radši výhra, nebo další devadesátka?

To je strašně těžké, chci v oštěpu najít svoje maximum, je pro mě lákavé posouvat si osobní rekord. Ale zase vím, že ve výčtu úspěchů mi chybí zlato z mistrovství světa. Takže letos mám jediný velký cíl, k němuž směřuju, teď se rozzávodit a mít nejlepší formu v Budapešti.

Jaké jsou v Dauhá zatím podmínky? K tradičními vedru se přidává i vítr?

Fouká, ale vloni foukalo ještě víc. Jde o to, z jaké strany bude rozběh. Vloni foukalo tak moc, že zrušili soutěž tyčkařům, která měla probíhat souběžně, a nám přesunuli rozběh do „správného“ větru. Kdyby zůstal, bůh ví, kolik by se naházelo…

Letos jste sezonu začal už při soustředění v Jihoafrické republice skvělým výkonem 88,38 m. Naznačovala vám už příprava, že máte takovou formu?

Radši jsem neměl žádné očekávání, protože na první závod jsem se hodněkrát těšil, že hodím daleko, a pak z toho bylo 80 metrů. Tohle byl o tři metry můj nejdelší start sezony a ještě důležitější pro mě byla kvalitní série, což je znamení, že se dá odhodit daleko. Pomohlo, že jsem přípravu zvládl ve zdraví druhý rok v řadě, což se nasčítá.

Z Afriky jste se přesouval opět na soustředění do Turecka?

Tak jsem to měl vloni, kdy jsem se kvůli narození dcery vracel z Afriky dřív, tak abych nebyl dlouho v zimě, letěli jsme ještě do tepla. Teď pojedu do Turecka až odsud, protože je tam závodní pauza a sezona se pořádně rozjede až v červnu. Ještě ani není pevně dohodnutý můj druhý závod, buď by to bylo Hengelo, nebo Odložilův memoriál, tak můžu ještě dotrénovat.

Aspoň jste tedy stihl doma oslavit první narozeniny dcery Emmy.