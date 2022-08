Fakt neuvěřitelné! žasne Špotáková. Po dvaceti letech je zpět na místě, které jí změnilo život

Určitě to pro mě byla zlomová událost. Vrátila jsem se ze studijního roku v Americe, nebyla ve formě, měla únavovou zlomeninu, nezhoubný nádor v holeni a nemohla pořádně běhat. Díky tomu jsem se v Americe zaměřila na oštěp a limity na mistrovství Evropy pro atlety do 23 let byly nižší. Sice jsem tady nepostoupila, ale všiml si mě tehdy trenér Brabec a zavedl mě k Honzovi Železnému. Spolu mě přesvědčovali, ať se vykašlu na víceboj, že by mi oštěp mohl jít. Říkalo mi to už víc lidí, ale Honzovi jsem uvěřila.