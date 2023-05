Hvězdy dostanou za světový rekord v Ostravě odměnu

„Jsem moc rád, že přijede, je to fenomén, přes dvacet tři metrů má hozeno stokrát více než ostatní koulaři," uvedl na adresu amerického atleta ředitel ostravského závodu Jan Železný. Crouserovým vyzyvatelem soupeřem bude nejlepší český koulař současnosti Tomáš Staněk, který se na Městský stadion vrací po roční zdravotní pauze. „Cítím formu a jsem připravený bojovat o nejvyšší příčky. Pokoření dvaadvaceti metrů před ostravským publikem by bylo skvělé," řekl Staněk.

Právě na výkony jeho svěřenců Jakuba Vadlejcha i Nikoly Ogrodníkové se podle Železného mohou diváci také velmi těšit. „Nikola by konečně v Ostravě ráda zvítězila, Kuba vypadá daleko líp než loni. A to házel hodně daleko. Viděl jsem na tréninku věci, které jsem nikdy u nikoho neviděl, ani u sebe. Oštěp mu létal hodně daleko, je velmi nadějné, že by mu alespoň jeden pokus mohl letos ulétnout. Moc bych mu to přál," řekl Železný.