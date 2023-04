Zlatá tretra zná další hvězdu. Po Duplantisovi přilákala Milionáře z chatrče Chopru

„Ind Chopra je v Indii obrovsky populární. Nemůže tam ani chodit po ulici. Je prvním tamním atletem, který vyhrál olympiádu. Je to skoro příběh jako z filmu Milionář z chatrče," pousmál se manažer Zlaté tretry Alfonz Juck.

„A přitom je to neuvěřitelně pokorný a skromný člověk. Není to žádný namistrovaný kluk, právě naopak. Je pro Ostravu skvělé mít tady olympijského vítěze. Určitě pro fanoušky udělá nějakou show, anebo bude dětem s radostí rozdávat autogramy," připojila se česká oštěpařka Nikola Ogrodníková.

„V zimě jsem prodělala boreliózu a ztratila jsem tím přes měsíc tréninku. Na soustředění v Jihoafrické republice jsem to ale snad dohnala, abych v půlce května mohla začít závodit," uvedla Ogrodníková.

Poprvé se v Ostravě představí nečekaná světová rekordmanka na 100 metrů překážek Nigerijka Tobi Amusanová, která v semifinále mistrovství svět v americkém Eugene šokovala časem 12.12 sekund. „Všichni si tehdy mysleli, že to je nějaká chyba, protože posun rekordu o osm setin byl obrovský," popisoval Juck. „Ve finále ale Amusanová ukázala, že to chyba nebyla a čas vylepšila dokonce na 12,6. Ale to bylo s větrem," dodal Juck.