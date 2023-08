Jarmilo, ty hymny budou dvě! Jak se Československo zařadilo mezi světové velmoci

Až se za pár dnů bude bojovat o medaile v Budapešti, čeští fanoušci budou upínat své naděje k oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, stálici posledních let. Každý další cenný kov navíc by měl punc senzace. To během osmi srpnových dnů roku 1983 stoupala československá vlajka vzhůru hned devětkrát. A čtyřikrát zněla Olympijským stadionem píseň Kde domov můj.