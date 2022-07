Je vidět, jak tu Američané atletiku milují, vypozorovala Vondrová

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Do světového šampionátu vstoupí rozběhem v neděli ve 21.40 SELČ, los úřadující mistryni Evropy do 23 let přisoudil osmou dráhu.

Určitě. Dráha je rychlá, zatím se tu běhalo hodně rychle, tak to zkusím. Jen jak před sebou nebudu nikoho mít, možná to chvíli nepoznám. (úsměv) Ale myslím, že formu mám, tak bych to mohla rozběhnout rychleji a vydržet až do konce.