Kluzké schody přibrzdily rozlet. Vynechaný závod Švábíková oplakala, pak litovala soupeřky

Na začátku jsem to dost oplakala. Mrzelo mě to, protože jsem mohla závodit s mladší ségrou, před celou rodinou… Ale když jsem viděla, jaké bylo počasí, bolelo to trochu míň a spíš mi bylo holek líto.

Tohle mi úplně vypadlo, zjistila jsem to až ve středu na poradě, kde nám to zdůrazňovali. Ale já jdu do každého závodu s tím, že je třeba skákat na první pokusy. Chápu, že může být pro fanoušky atraktivní, když favoritka kvůli pokusům vypadne na výšce, která je pro ni jednoduchá, ale je to mistrovství Evropy družstev a myslím, že by se mělo bojovat do poslední výšky. Radši bychom to pravidlo neměli.