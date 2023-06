Zachránit se, velí šéftrenér. Atletickým oporám představil sedmnáct nováčků

Mix mládí a zkušenosti vyšle do boje od pátku do neděle šéftrenér českých atletů Pavel Sluka s jasným zadáním: zachránit se mezi elitou v mistrovství Evropy družstev. A české vyhlídky nejsou v polském Chořově na akci v rámci Evropských her špatné.

Foto: Ivana Roháčková I na sprinterky Ladu Vondrovou (vlevo) a Terezu Petržilkovou budou spoléhat čeští atleti v Chořově.

Článek Katovice (od našeho zpravodaje) ‑ Působení českých atletů v rámci ME družstev připomínalo jo-jo. Sestup ze superligy následoval postup z druhé nejvyšší soutěže a zase znovu. Pro formát Evropských her byla ale elitní skupina navýšena na šestnáct týmů, navíc ze známých důvodů absentuje Rusko. Sestoupí trojice nejhorších týmů. „Dlouhodobě se pohybujeme kolem jedenáctého až třináctého místa. Tomu odpovídají i naše propočty,“ říká Sluka. Umístění do třináctého místa znamená jistotu záchrany pro další ročník za dva roky, pochopitelně pokud nedojde k další změně formátu. Mixzóna Bez večírků a výletů s kamarády? Jsem introvert, nic bych neměnil, říká šampion Maslák V Chořově se konají poprvé všechny divize dohromady, závěrečné tři večery patří na Slezském stadionu elitě. Podle papírových předpokladů patří k favoritům týmy Itálie, Francie a Německa, ale propočty už v minulosti vzaly několikrát za své. V českém týmů schází z opor jen medailista ze všech velkých akcích Jakub Vadlejch, jemuž omluvenku domluvil kouč Jan Železný. „Dohodli jsme se tak. Má hodně nabitý program a prioritou je mistrovství světa,“ vysvětloval Sluka. Kapitány týmu tak jsou koulař Tomáš Staněk a mílařka Kristiina Mäki, plno zkušeností už mají i třeba oštěpařka Nikola Ogrodníková s dálkařem Radkem Juškou. Foto: Ivana Roháčková Šéftrenér českých atletů Pavel Sluka. „Ale opírat se budeme také o mladší závodníky, kteří už pronikli do evropské špičky jako Lada Vondrová, Amálie Švábíková, Matěj Krsek, nebo teď nově Karolína Maňasová,“ připomíná Sluka i sprinterskou kometu letošní sezony, jednoho z nováčků v týmu. „Celkem jich máme sedmnáct, je vidět, že reprezentace se odměňuje, a já jsem hrozně rád, že mladí mají příležitost se tu ukázat,“ těší se šéftrenér, jenž nováčky představoval při tradičním týmovém mítinku ve čtvrtek večer. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Česká atletika (@czatletika) Mistrovství Evropy družstev má i svá specifická pravidla. Ve vrzích, dálce a trojskoku absolvují finálovou šestou sérii jen nejlepší čtyři, ve výšce a tyči platí vedle standardních pravidel i to, že čtyři nezdařené pokusy v průběhu celé soutěže znamenají konec. Novinkou je zařazení smíšené štafety místo „klasických“ čtvrtkařských. A pro české kvarteto Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Matěj Krsek, Vít Müller to při výborné individuální formě může znamenat útok na účast na mistrovství světa. Aktuálně má poslední postupový čas hodnotu 3:17,76. „Ale dvě velmi dobrá děvčata a dva velmi rychlé kluky postaví většina týmů. Před olympiádou zaběhla smíšená štafeta také z našeho pohledu výborný čas, a nakonec to nestačilo,“ připomíná Sluka český rekord kvarteta Patrik Šorm, Pavel Maslák, Lada Vondrová, Barbora Malíková 3:14,83 z Kladna. Atletika Česká senzace? Výrazná nejen na dráze. Netradiční cesta se teenagerce vyplácí

Reklama