Medaile po 26 letech! Teď přijdou naše svatby, to bude taky těžký turnaj, smějí se Češi

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – V semifinále si hladce poradili se světovými dvojkami Michalem Brylem, Bartoszem Losiakem z Polska, ve finále už nad jejich síly byli švédští mladíci David Ahman a Jonatan Hellvig. Úřadující mistři světa do 21 let vyhráli ve dvou setech 21:16 a 21:15 v parádní kulise, kdy se montované tribuny prohýbaly při podupávání fanoušků.

Perušič: Asi se to nevylučuje, je tam trocha od obojího. Na jednu stranu nám medaile z takhle velké akce dlouho unikala a vždycky byla naším snem, takže v tomhle ohledu jsme spokojení a je to obrovská satisfakce po covidových olympijských hrách a mistrovství světa nejen pro nás, ale i pro celý náš tým, rodiny a snoubenky. Na druhou stranu šance na zlato byla, mrzí nás, že jsme finále nevyhráli, ale je třeba říct, že Švédi předvedli opravdu neuvěřitelný výkon, a přestože jsme neodehráli úplně špatný zápas, tak si jednoznačně zasloužili vyhrát.

Schweiner: V samotné hře myšlenky něco změnit přicházejí pozdě a některé věci, které bychom rádi změnili, většinou změnit nejdou. Třeba moje přihrávka. Hrozně bych si přál, abych přihrával líp, ale bohužel se mi úplně nedařilo. Asi bych nebral zpátky nic, co jsme v zápase udělali. Samozřejmě tam nějaké chyby byly, ale na zlato jsme neměli. Myslím, že můžeme odejít se stříbrem a vztyčenou hlavou. Jsem pyšný na náš tým, jak jsme procházeli turnajem. Hlavně první zápasy jsme nevyhráli nějakým umem, ale čirou bojovností. Poslední tři zápasy jsme předvedli lepší výkon, takže můžeme být spokojení.

Schweiner: Přeci jenom rok u takhle mladého týmu je hodně znát. Nebylo to tak, že bychom je viděli na turnaji v Praze a pak až tady, trénovali jsme s nimi na Tenerife, pak i napříč sezonou na turnajích, takže jsme postupně viděli, jak se zlepšují. Ale takhle dobrý výkon jsme od nich ještě neviděli. Za mě klobouk dolů. Zahráli téměř bezchybný turnaj, porazili Nory a zasloužili si vyhrát.

Schweiner: Částečně bude oslava probíhat na cestě do Prahy a pojmeme to spíš jako trénink na naše nadcházející svatby. Myslím, že na svatbě to bude taky těžký turnaj a budeme muset být natrénovaní. (úsměv)