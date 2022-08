Na téhle úrovni už to nepůjde, říká Špotáková. Uzavřel se kruh?

„Ale bylo vidět, že to je těžší a těžší, to vidí každý,“ vyprávěla Špotáková pár minut poté, co si s českou vlajkou oběhla čestné kolečko po olympijském stadionu. „Na téhle úrovni už to nepůjde, ale furt mě hrozně baví trénovat… Nevím, no,“ rozmýšlela.