Narození dcery? Jako zázrak, říká český olympijský medailista. Chystá se do pekelné výhně

Už samotné narození dcery mi přišlo jako zázrak. Byl to obrovský zážitek, něco nádherného.

Samozřejmě uvidíme, jak všechno půjde, ale určitě bych je s sebou rád bral. Jednak je pro moji psychiku lepší, když je budu mít u sebe, a také se samozřejmě chci podílet na výchově a pomoct ženě, aby na to nebyla sama.

Radši to zaklepu, ale snad po pěti letech mi tělo dovolilo trénovat bez omezení, takže jsem všechno mohl absolvovat ve vysoké kvalitě, z čehož jsem měl radost.

Čím to, že se tělo umoudřilo? Dal jste si po olympiádě delší pauzu?

Je pravda, že jsme si po dlouhé době dopřáli dovolenou v teple. A druhým rokem spolupracuju s fyzioterapeutem Pavlem Bryndou, který se snaží vracet moje tělo do původního stavu. Moc mi to pomáhá.

V pátek tu končíme soustředění, tak se moc těším na malou a pak poletím do Kataru.

To je příšerné. Ale závodíme večer, to snad bude maximálně pětatřicet. A pro svaly je teplo zdravější, není nutné se tolik rozcvičovat. Na Diamantové lize jsem v Dauhá závodil dvakrát a výkony byly hodně nadstandardní, za 86 a 87 metrů, takže vzpomínky mám jen ty nejlepší. Zvlášť v roce 2017 byly podmínky pro oštěp dokonalé, také tam Thomas Röhler hodil skoro 94 metrů.

To by bylo skvělé. V olympijském finále jsem vloni předvedl nejlepší výkon za poslední tři roky (86,67 m), tak i letos bych se chtěl postupně rozhazovat a nejlepší výkony předvést ideálně ve finále mistrovství světa a Evropy.

Ještě že tak… To je jediná správná varianta. Když to bylo jinak, nedělalo to atletice dobré jméno.