Nejdelší skok se zrodil z naštvání. Asi mě vyburcovalo, tvrdí český rekordman

Co se muselo sejít, abyste opět doletěl za osm metrů?

Možná forma konečně gradovala, protože jsem měl hodně závodů po sobě. Já tam byl navíc trochu naštvaný, to mě možná vyburcovalo.

Co vás naštvalo?

To, že se opět skákalo do protivětru…

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Josef Karas | Olympic Coach (@coach.josef)

Nicméně výkon v mírném protivětru dává naději na zlepšení.

Určitě hlavě pomůže, když si řeknete, že jste v proťáku skočili 808, tak když foukne do zad, co to může udělat. Bylo by fajn vychytat aspoň jeden závod v ideálních podmínkách, zatím se mi to letos nepovedlo.

Byl jste už nesvůj, když jste přes rok čekal na osmimetrový skok?

Ani mi nepřišlo, že to bylo tak dlouhé. Měl jsem různé patálie, co mě postihovaly hlavně v halové sezoně, takže se hlava pořád zaobírala jinými věcmi.

V hale vás trápila hlavně plotýnka, už vás neomezuje?

Musím zaklepat, ale cvičím na záda denně, jednou týdně chodím na fyzio a zatím to necítím. Držím zdravý, jsem jen trošku unavenější a mám problémy se spánkem, ale nic závratného.

Po delší době máte doma konkurenci, na Odložilově memoriálu vás porazil 17letý Petr Meindlschmid. Ten teď objíždí mládežnické akce, mrzí vás, že nebude v Táboře?

Mrzí. My si i psali, kdy a kde bychom se zase mohli potkat. Snad u atletiky vydrží a přijde nastupující generace, která by to mohla za pár let přebrat.

Sám jste ho prý přemlouval, aby dal přednost atletice před fotbalem, podobně jako vy.

Doufám, že to tak dopadne. V české dálce se vždycky někdo objevil na jednu dvě sezony, a pak už tolik neskáče. Tak doufám, že to bude právě on, další kluk z Moravy, co by přešel z fotbalu na atletiku, bylo by vtipné, kdyby šel přesně v mých kolejích.

V neděli se uzavře ranking pro mistrovství světa, vaše pozice je vcelku nadějná.