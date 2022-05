O tomhle dnu jsem snil, zářil Vadlejch. Doma ho čekalo velké překvapení

Právě, že to vypadalo, že to budou úplně hrozné. Na místě, kde se většinou hází, foukal extrémní protivítr a hodně se točil špatným směrem. Ale když tyčkaři neskákali, tak nám otočili rozběh. Také nám jeden z manažerů říkal, že bychom měli tyčkařům koupit pivo. (úsměv)

Věděl jsem, že 90 metrů je nejzazší meta, co jde přehodit, protože sto metrů nikdo nehodil. Tak jsem si říkal, že by bylo skvělé hodit devadesát a získat olympijskou medaili. A oboje se mi tou obrovskou dřinou a cílevědomostí povedlo.

Jsem takový celkově klidnější. Už olympiáda mě nakopla, ukázala mi, že jde dosáhnout všeho, protože nic víc než olympiáda není. Dalo mi to obrovskou chuť do tréninku, to je alfa a omega všeho, když vás každý trénink baví. A další věc je samozřejmě tělo, které mi po pěti letech drželo, pak jde zvládnout všechno.

Doma vám zjevně věřili, vaše manželka Lucia se na sociálních sítích pochlubila dětským bodyčkem pro dcerku s nápisem 90 m, Dad is my hero (Tatínek je můj hrdina)…

Já to vůbec nevěděl. Hodně mě potěšilo, že měla udělané tričko s 90 metry. Je to fakt čerstvá záležitost, nechala to dělat v týdnu. Říkala, že by ho musela někde schovat, abych ho nenašel. Tak bylo ideální, abych to hodil hned a nemusela to nikde schovávat. (úsměv)