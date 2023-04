Ogrodníková dělí čas mezi oštěp a hokej. Letos bych u oslav titulu chtěla být, říká Vránova partnerka

Jste velká hokejová fanynka? Budete v kotli třineckých fanoušků?

Obávám se, že nás tam šoupnou, protože nás s otevřenou náručí asi v Hradci Králové vítat nebudou. Snažila jsem se dívat na každý hokej i v Africe na soustředění. Trenér (Jan Železný) mi dovolil chodit na tréninky dříve, abych stihla koukat na zápas. Po zápase se mě pak ptal, jak to dopadlo. Celá naše skupina podporovala Třinec.

Na nohách máte zlaté tenisky, jsou speciální na zlaté oslavy titulu?

Je to tak, měla jsem je i včera, protože si opravdu všichni mysleli, že Třinec vyhraje a bude se slavit. Ale nedopadlo to, tak nevím, zda si je do Hradce vezmu, jestli nepřinesly spíše smůlu.

Měla byste po celodenní cestě vůbec sílu slavit?

Já jsem chtěla být hlavně u toho. Pro mě by to bylo hodně vzácné, protože loni jsem to sledovala jen na počítači v Turecku a mrzelo mě, že to nevidím živě. Určitě to bude hezký zážitek a přeju klukům, ať ten pohár získají. Mají na to dva pokusy, protože v době případného sedmého zápasu už budu zase na soustředění v Turecku.

Hodil si už váš partner Petr Vrána oštěpem?

Hodil si minulé léto, když byl v Praze. Zkusil to na našem tréninku, ale trenér mu říkal, ať to raději nedělá, aby si něco neudělal. Ani se nerozcvičil, jen to zkusil. Po sezoně jsem na Slezskou Hartu vzala pár oštěpů a kluci, jako třeba Aron Chmielewski nebo Tomáš Kundrátek si to taky zkoušeli. Zjistili, že to opravdu není sranda.

Kdo hodil nejdál?

To už si moc nepamatuju. Myslím, že to byl asi Aron.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Kapitán Hradce Radek Smoleňák po 4. finále.

Nepropálila jste teď důvody Petrova zranění, kvůli kterému musel na operaci a celou základní část extraligy nehrál?

(smích) Ne, ne. To se mu stalo daleko později. Dostal do ruky pukem.

Jste z Ostravy, komu vlastně v hokeji fandíte více?

Fandila jsem Vítkovicím, když byly v semifinále, to je jasné. Přála jsem si, aby postoupily do finále, ale tam bych samozřejmě fandila Třinci. Mrzí mě, že se Vítkovicím nepodařilo finále udělat.

Třinec umí perfektně načasovat formu. Hledáte tam inspiraci pro svou atletickou sezonu?

To věc, nad kterou jsem se nedávno sama zamýšlela. Třinci základní část nevyšla, fanoušci odepisovali trenéra (Zdeňka Motáka), říkali, že je to jeho vina a ani hráči nehráli nic moc. Před play off nikdo moc nevěřil, že by došli někam daleko, v předkole se to ale zlomilo a takhle to může být i v oštěpu. První závody taky nemusí nic moc znamenat. Jde o to, že si člověk musí věřit, že to zvládne v ten den D, kdy by to mělo přijít.

OHLÁŠENÉ HVĚZDY 62. ROČNÍKU ZLATÉ TRETRY OSTRAVA Oštěp mužů: Jakub Vadlejch, Anderson Peters (Grenada), Neeraj Chopra (Indie) Skok o tyči mužů: Armand Duplantis (Švédsko), 1500 metrů mužů: Lamecha Girma (Etiopie) 110 metrů překážek: Petr Svoboda Oštěp žen: Nikola Ogrodníková, Haruka Kitagučiová (Japonsko) 100 metrů překážek žen: Tobi Amusanová (Nigerie) Skok o tyči žen: Amálie Švábíková 400 metrů žen: Lada Vondrová

A kde by ten den D pro vás měl přijít?

Ve finálovém závodě na mistrovství světa v Budapešti pochopitelně! To je můj hlavní cíl pro tuto sezonu. Chci samozřejmě závodit i na mítincích Diamantové ligy, ale veškerá a kvůli borelióze opožděná příprava směřuje k Budapešti.

A co Zlatá tretra v Ostravě? Jaké budou v červnu vaše cíle na domácím mítinku?